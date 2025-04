Lady Gaga sorprende a sus fans mexicanos con un emotivo discurso en español

En el arranque de su nueva gira, Lady Gaga expresó ante miles de asistentes su amor por México, país que considera un pilar en su éxito global.

En un balcón de su impresionante escenografía, que asemejaba a una sala de ópera, Gaga desdobló una bandera mexicana provocando la ovación de los cerca de 61 mil asistentes al primer concierto de las dos fechas sold out de la artista en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Lady Gaga sacó una hoja de papel que tenía escrito un mensaje en español para sus fans mexicanos.

“A todos mis hermosos pequeños monstruos. Es un honor para mí estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes... La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón porque es donde terminé mi primera gira en estadios, el Monster Ball, nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera. Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, sólo que esta vez no es el final, sino el principio”. dijo Lady Gaga.

“Vean cuánto he trabajado duro en el escenario esta noche para demostrarles cuánto los admiro y respeto. Sinceramente, les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo”, añadió la famosa que en repetidas ocasiones dijo “te amo” en español.

La cantante de 39 años inició su show este sábado minutos antes de las 9 y durante dos horas cantó sus grandes éxitos como “Bad Romance”, vestida con un impactante vestido rojo de dimensiones colosales, para después cambiarse a un vestido negro y, con peluca larga y oscura. Además de los temas de su nuevo disco, como “Abracadabra” y “Disease”. Acompañada de más de 30 bailarines y 15 músicos, la cantante ofreció un gran espectáculo que volverá a repetirse este domingo.

Como si se tratara de una obra teatral, el show se dividió en cuatro actos, cada uno con una escenografía diferente con múltiples cambios de vestuario.

Durante la interpretación de “Poker Face”, Gaga sorprendió con un ajedrez humano sobre la pasarela. En segundo acto, con un ambiente gótico, destacó con “Perfect Celebrity” y “Disease”, mientras interactuaba con una caja de arena y un esqueleto.

La artista continuó con “Alejandro” y “The Best”, enfundada en un body azul con detalles negros. En el tercer acto, tocó baladas como “Killah” y “How bad do you want me”, en el piano.

El cierre fue grandioso con “Bad Romance”, Lady Gaga apareció con un vestido blanco y garras filosas sobre una mesa de operación, rodeada de bailarines y ovacionada por el público.