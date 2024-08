Lady Gaga y Bruno Mars lanzan colaboración sorpresa: cuándo y dónde escucharla

Lady Gaga y Bruno Mars se unieron en una nueva colaboración que promete ser espectacular. Ambos artistas anunciaron el dueto “Die With a Smile” que llegará a las plataformas digitales este 15 de agosto.

“La canción y el video salen esta noche a las 9 p. m. PT (medianoche ET)”, indicó la cantante en el anuncio hecho en sus redes sociales.

La portada del single los retrata en atuendos ‘retro’ en tonos rojo y azul. El cantante de “Treasure” porta un sombrero de vaquero, mientras que Gaga sostiene un cigarrillo entre los dedos.

La expectativa sobre una colaboración entre los ganadores del Grammy estuvo en auge luego de que Gaga lanzara un video filmado mientras tocaba el piano. En las imágenes que se viralizaron el 13 de agosto, la artista mostró intencionalmente que vestía una playera con el rostro de Bruno Mars.

Al día siguiente, Mars correspondió el gesto con otra fotografía del mismo estilo. También escogió una camiseta temática de Lady Gaga que mostró orgulloso a sus fanáticos.

Todavía no se conocen muchos detalles del sonido que tendrá esta canción a dúo, pero la expectativa de los críticos por la sinergia Gaga-Mars es bastante alta. Ambos intérpretes llevan varios años sin presentar música nueva a su público.

Los últimos discos de estudio de Gaga fueron Chromatica en 2020 y su colaboración con Tony Bennett en Love for Sale. Mientras que el último álbum de Mars fue An Evening with Silk Sonic, en 2021, como parte de su proyecto con el rapero estadounidense Anderson .Paak.

El pasado junio, Bruno expresó públicamente que deseaba colaborar con Gaga en alguna canción. “Me gustaría al menos cantar con ella, en uno de sus conciertos”, dijo en una entrevista publicada por Las Vegas Review Journal.

Die with a Smile aliviará la espera de los ‘little monsters’ por el esperado séptimo álbum de Lady Gaga que, temporalmente, ha sido denominado LG7. Este año, la vocalista ha ido compartiendo datos sobre el proyecto musical que la tiene entusiasmada.