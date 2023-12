Las 5 costumbres navideñas más inusuales entre los famosos

La Navidad es una época de tradiciones y celebraciones, y los famosos no son la excepción. Algunas celebridades han adoptado costumbres navideñas que destacan por su originalidad y extravagancia. A continuación, se presentan cinco de las más inusuales:

1. Mariah Carey: paseos en trineo bajo las estrellas

La cantante Mariah Carey, conocida por su popular villancico “All I Want For Christmas Is You”, celebra la Navidad de una manera única.

Cada año, dependiendo del número de personas en Aspen, Colorado, alquila uno o dos trineos tirados por caballos para pasear en la nieve bajo las estrellas. Esta tradición es una muestra de su amor por la festividad y su afán por crear momentos memorables.

2. Miley Cyrus: peleas a tortas familiares

En la casa de Miley Cyrus en Tennessee, las cenas de Navidad incluyen algo más que comida y charla. Según la propia artista, es común que se generen peleas a tortas entre los miembros de la familia, especialmente con su hermana menor Noah, quien se destaca por sus “uñas afiladas”.

3. Blake Lively y Ryan Reynolds: una larga estancia en la cama y una gran comilona

La actriz Blake Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, tienen una forma particular de disfrutar las fiestas navideñas.

La pareja y sus cuatro hijos suelen pasar hasta siete horas en la misma cama, charlando y compartiendo momentos juntos. Además, Lively prepara un menú navideño con hasta 12 platos diferentes.

4. Sandra Bullock: salchichas de Baviera y Chucrut

La actriz Sandra Bullock, ganadora del Oscar, mantiene una tradición en honor a sus antepasados alemanes. Cada Nochebuena, sirve salchichas de Baviera y chucrut, un homenaje que ha continuado incluso después del fallecimiento de su madre.

5. Las Kardashian: pijamas a juego y papeles de regalo exclusivos

La famosa familia Kardashian tiene una tradición peculiar para la Navidad. Kourtney y Kim Kardashian suelen vestir pijamas a juego con el resto del clan y asignar a cada miembro de la familia un papel de regalo exclusivo. Esta costumbre refleja su estilo lujoso y único, así como la importancia de los detalles en sus celebraciones.

Estas costumbres navideñas de los famosos demuestran que la Navidad es una época propicia para la creatividad y la expresión personal de cada familia. Desde paseos en trineo bajo las estrellas hasta peleas a tortas familiares, las celebridades encuentran maneras únicas de disfrutar estas festividades de acuerdo a sus orígenes o sus propias creaciones.

Estas tradiciones no solo añaden un toque de singularidad a sus celebraciones, sino que también reflejan su personalidad y los valores que sostienen en esta época tan especial del año.