Las 9 películas y series que se presentan en el Festival de Cannes

Last Summer

Con su última película estrenada en el año de 2013, Catherine Breillat regresa dirigiendo en la pantalla grande. La directora francesa es conocida por sus filmes controversiales enfocados en las mujeres, la sexualidad y todo tema que se acerque a lo taboo. Este filme no será la excepción, ya que seguirá la historia de Anne, una abogada casada y con hijos, quien tendrá un romance con el hijo de su marido, de un matrimonio anterior.

Killers of the Flower Moon

A pesar de que se ha revelado poco sobre esta película que es dirigida por nada más y nada menos que por Martin Scorsese, se sabe que será un drama y relatará los asesinatos en Osage, Oklahoma. Suceso durante los años 1910 a 1930, en el que nativos americanos fueron asesinados sistemáticamente para que se pudiera extraer petróleo de sus tierras. El casting está conformado por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. Finalmente, se asume que esta historia además de ser dramática, también tendrá elementos cinematográficos de Western, Gangster y por supuesto de época.

May December

Dirigida por Todd Haynes, el director junta Julianne Moore y Natalie Portman en una historia envolvente. El filme contará la historia de Gracie (Moore) quien hace 20 años junto con su esposo, se vieron envueltos en un escándalo mediático. Ahora Elizabeth, (Portman) es la actriz que interpretará a Gracie en una película sobre dicho suceso. Para poder entenderla mejor, la actriz decide mudarse con la familia de Gracie. Sin embargo, el revivir el suceso ocurrido hace ya más de dos décadas, pondrá a prueba a la familia.

The Idol

Sam Levinson cautivó nuestra atención durante el año de 2019 cuando lanzó “Euphoria” en la pantalla chica. Ahora, el polémico director estrenará “The Idol”, una cruda representación del efecto que puede tener la fama sobre artistas jóvenes. Al sufrir una crisis escénica, Jocelyn (Lily-Rose Depp) cancela su tour y después conoce a Tedros (The Weeknd) un gurú de autoayuda, y director de un culto moderno, quien afirma querer ayudarla a recuperar su carrera.

About Dry Grasses

Con Nuri Bilge Ceylan como director y Ceylan, Ebru Ceylan, y Akın Aksu como escritores. Este filme turco cuenta la historia de un joven profesor cuya ilusión es mudarse a Estambul para proseguir sus enseñanzas. Sin embargo, un suceso pondrá en riesgo dicha ilusión, además de poder acabar con su carrera e incluso libertad. Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar y Musab Ekici serán los encargados de protagonizar dicho filme.

Strange Way of Life

Hace 20 años, Pedro Almodovar pudo haber dirigido Brokeback Mountain, pero se negó debido a creer que no podría tomar las decisiones creativas que él quisiera. Actualmente, el aclamado director español dirigirá este esperado corto, el cual podría verse como que hubiera pasado si Brokeback Mountain tuviera un final feliz y una secuela. El filme será protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke, con José Condessa y Manu Rios en sus versiones jóvenes respectivamente,

Indiana Jones and the Dial of Destiny

El arqueólogo favorito de todos está de regreso por una última aventura. Después de un par de años de grabación, un hombro lastimado perteneciente a Harrison Ford y cambio de director, la quinta entrega de Indiana Jones llega al festival francés para su debut. Será ahora James Mangold (Logan, Ford v. Ferrari) quien le dará cierre a esta emblemática saga, en la que veremos a Harrison Ford levantar su sombrero y látigo por última vez.

The New Boy

¿Qué sucede cuándo un pequeño niño huérfano llega a un monasterio liderado por Cate Blanchett como una cruel y estricta madre superior? Dirigida por Warwick Thornton, esta historia promete ser una llena de obstáculos espirituales y el precio de sobrevivir.

Room 999

Durante el Festival de Cannes de 1982, el director alemán Wim Wenders puso una cámara en un cuarto del hotel e invitó a los directores presentes de ese (Steven Spielberg, Susan Seidelman, Rainer Werner Fassbinder y Werner Herzog) año a hablar de forma individual durante diez minutos, sobre si el cine estaba muriendo. Esto resultó en el documental Room 999, una de las cápsulas sobre la historia del cine más importantes de nuestra época. Ahora 40 años después, la directora franco italiana Lubna Playoust, repitió el mismo concepto. Este año, la grabación incluye a James Gray, Baz Luhrmann, Claire Denis, Ruben Ostlund y más.