Las lujosas vacaciones de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas en Brasil, donde despejan los rumores de separación

Aridne Díaz y Marcus Ornelas disfrutan de unas vacaciones en Brasil junto a su hijo Diego, viaje con el que han despejado los rumores de separación.

La pareja escapó del frío con esta visita al país natal del actor y modelo de 42 años, desde donde han compartido varias fotos y videos que demuestran lo unidos y enamorados que están.

A través de sus cuentas de Instagram, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han dado algunos vistazos de su paso por Río de Janeiro, donde disfrutaron de la paradisíaca playa de Copacabana.

“Día 1”, escribió la actriz en su publicación, la cual ha recibido una ola de “me gusta” y comentarios de cariño por parte de sus seguidores.

“Linda familia”; “Muchas felicidades, disfruten mucho”; “Son una hermosa familia”; “Que bellos son”, fueron algunos comentarios. Además, internautas brasileños les dejaron varios mensajes para darles la bienvenida.

Aridne Díaz también reveló que se encontró con el actor Julio Camejo y su pareja, la actriz Isabela Gutman, en las playas de Río de Janeiro.

“Hola, aquí caminando para encontrarme con Marcus y con Diego, porque mi primi y su familia también están aquí y me dijeron ‘Vénganse a la playa’. Vean esta playa hermosa, está precioso Río” dijo la intérprete en una historia en Instagram.

En otro clip se puede apreciar que ya se encontró con su familia y con Julio Camejo, con quien se tomó unos tragos a la orilla de la playa.

Ariadne Díaz, Marcus Ornellas y su hijo Diego Instagram @ariadne

Los rumores de separación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas

En agosto comenzaron a surgir especulaciones de una posible crisis en la pareja luego de que la actriz bloqueara a su pareja de sus redes sociales.

Marcus Ornellas explicó que no hay ningún problema entre ellos, salvo los desacuerdos comunes entre una pareja.

“Ya me desbloqueó”, reveló el brasileño al programa ‘De Primera Mano’ en septiembre.

También declaró que le tiene una enorme confianza a Ariadne Díaz, luego de que comenzaran a circular rumores por el melodrama que la actriz protagoniza con su exnovio, José Ron.

“Mis inseguridades están en otro lado, no están ahí. Si no confiara en [Ariadne], no estaría con ella, en pocas palabras”, declaró Marcus Ornellas.

“Eso es todo, no tengo ningún problema. Es su carrera, su trabajo y ella sabe lo que hace. Es respeto y confianza”.