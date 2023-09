Las primeras declaraciones de Michelle Salas sobre su boda, Luis Miguel y Paloma Cuevas

Algunos detalles de la boda de Michelle Salas con el empresario venezolano Danilo Díazgranados habían sido un misterio hasta que la influencer dio sus primeras declaraciones.

La joven influencer que se casará próximamente contó que se encuentra muy atareada con los preparativos de su enlace matrimonial, al que su bisabuela Silvia Pinal no podrá asistir por su condición de salud, sin embargo dijo que planea una ceremonia especial para que ella esté presente.

“Ella tiene 94 años, lo que más quiero es que esté cómoda, entonces si la voy a poner en una situación incómoda, pues no. Además le voy a hacer una sorpresa para ella solita, una ceremonia aparte, para poder celebrar a su lado”, dijo la hija de Luis Miguel.

¿Por qué Silvia Pinal no irá a la boda de su bisnieta Michelle Salas? Getty Images

A su llegada a la alfombra del evento, Michelle Salas fue abordada por la prensa y amablemente se acercó con los reporteros para responder a sus inquietudes. La joven desfiló por la alfombra con un elegante y brillante vestido dorado con el que lució radiante.

Michelle Salas confesó que a pesar de contar con ayuda profesional, no ha sido nada fácil organizar su boda. “No me imaginaba lo difícil que era trabajar y organizar una boda, porque aunque tengas wedding planner es complicado. Es la primera vez que me caso y no tenía idea de todos los procesos que implicaba. Por ahora, tengo tres vestidos, pero todavía no sé", expresó sonriente.

Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz Granados en mayo de 2023 Instagram @michellesalasb

Y como era de esperarse, Michelle fue cuestionada sobre Paloma Cuevas, la diseñadora española y novia de su papá Luis Miguel, a lo que ella respondió que la conoce desde hace tiempo y reveló que le gustaría que ella le organizara su despedida de soltera, según TvyNovelas. Además contó que está feliz de que su papá esté tan enamorado y con mucha energía durante las presentaciones de su gira.

¿A qué se dedica el futuro esposo de Michelle Salas?

Danilo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales del Babson College, en Wellesley Massachussetts. Después de terminar sus estudios universitarios se convirtió en un gran empresario y asesor de inversiones, lo que lo llevó a mudarse a Miami, Florida y posteriormente fundó la boutique Toys for Boys, cuando descubrió que la comunidad latina necesitaba un espacio de lujos, como joyería y relojes.

Además, Danilo fue asociado de Fireman Capital Partners y asesor corporativo, Y proporciona asesoramiento a la comunidad empresarial en Estados Unidos.