Leonardo DiCaprio y su verdadera relación con México

El cariño que el pueblo de México expresó a Leonardo DiCaprio luego de que ganara el Óscar en 2016 por su papel protagónico en ‘El renacido’ nos da una pequeña muestra de lo empáticos y solidarios que son -en general- los mexicanos.

Por ese motivo, los mexicanos se solidarizaron con el primer actor de ‘El lobo de Wall Street‘ por todos los años que fue nominado, pero no ganaba la presea. Así lo ha hecho siempre México, nos solidarizamos con los segundos lugares: el Cruz Azul, Haruki Murakami y hasta personajes de la política.

Sin embargo, en 2014 se le adjudicó a Leonardo DiCaprio una polémica frase que aunque no ha sido desmentida, tampoco se comprobó la autoría de Leo.

Ellos son los famosos que han externado su lejanía y desprecio por México: desde Elvis Presley, Enrique Bumbury, Donald Trump y Tiziano Ferro agregamos a la lista a Leo DiCaprio.

Según algunos bloggs en internet- Leo declaró off the record que “prefiere besar a un cerdo (antes) que a una mexicana”.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que así haya ocurrido, pero tampoco ha sido desmentido por el actor. Quizá no le interesa aclararlo.

De hecho, las películas protagonizadas por el estadounidense han sido muy exitosas en territorio nacional. Un dato que quizá no sabías: el clásico cinematográfico ‘Titanic‘ se filmó en Rosarito, Baja California a 27 kilómetros de la frontera norte del país.

Probablemente desde 1990, cuando James Cameron eligió a Rosarito, Baja California como el paraíso donde se rodaría la icónica película del Titanic, Leo se enamoró de México y su biodiversidad.

Fue hasta 2017 durante la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto que DiCaprio consiguió firmar un convenio de común acuerdo para proteger a la vaquita marina. El cetáceo se encuentra en peligro de extinción por la pesca ilegal de la totoaba.

Sin embargo, en agosto pasado el actor criticó al actual gobierno de México por romper la restricción de tolerancia cero a la pesca ilegal en el Alto Golfo de California de donde es endémica la Vaquita Marina y de la que se calcula, ya sólo existen 10 ejemplares en el mundo.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021