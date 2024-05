Leonel García nos cuenta todo sobre su disco ‘Pausa’ y de lo que será su primer Auditorio Nacional

Con ocho discos ya como solista, y con todo el respeto que ha logrado como cantautor y miembro de Sin Bandera, Leonel García pudo hacerse de una “pausa”, así como el nombre de su más reciente disco, para trabajar en lo que le complace.

Para este nuevo material, “Pausa”, el músico presume diez temas que exploran las complejidades de las emociones humanas y la travesía de la existencia, en una mezcla de géneros como folk, rock, country, soul y pop. Además, del apoyo de productores como Aureo Baqueiro y de colaboradores como la cantante albaceteña, Rozalén, en “Altar”, y con el originario de Hermosillo, Sonora, Carin León, en “Buenos Tiempos”.

Leonel regaló a CARAS unos minutos para hablar del disco, de sus inspiraciones y de lo que será su primer Auditorio Nacional en solitario de su carrera, en diciembre próximo.

¿Cómo te sientes con la salida de este disco?

“Es el octavo disco como Leonel García y la verdad es que teníamos demasiado tiempo en pausa, en pausa la carrera solista, estuvimos girando con Sin Bandera y después íbamos a hacer una linda gira y se vino la pandemia, y después de la pandemia, volvimos con Sin Bandera, entonces, no había oportunidad de girar, me da mucho gusto, digo, en este disco ya estamos armando el arranque, la gira que me da mucho gusto”.

¿Por qué llamarlo “Pausa”?

“Le pusimos ‘Pausa’ por una canción que está en el disco que se llama así, que habla de cuando de pronto tienes una pérdida amorosa muy fuerte, cómo pasas un periodo de duelo en el que esta pérdida hace que tu vida se deje un poco de mover, se quede como todo pausado, es esta sensación que tienes cuando hay un duelo que tienes que vivir, que tienes que sufrir lo que tienes que sufrir para que después pueda volver a una normalidad, digamos, nueva, pero una normalidad. Me gustó la canción, pero después vi otros significados de la palabra, como este cierre de ciclos y comienzo de otros ciclos, el hecho de que es muy importante la pausa en la vida para el análisis, para la reflexión, para la música misma, el hecho que sepas hacer pausa, silencio, en donde detenerte es lo que le da sentido a las cosas, entonces me gusta el nombre, pongámosle así"

Nuevamente llamas a Aureo Baqueiro para colaborar contigo

“Ha sido como mi aliado en toda mi carrera desde Sin Bandera, que produjo todos los discos de Sin Bandera, pero después cuando empecé yo solo también fui con él y le dije vamos a seguir, pero ahora vamos seguir como solista y necesitamos cambiar ciertos switchs porque esto no es lo mismo”.

¿Cómo es trabajar con él como productor?

“Nos metimos con otro tipo de producción. Meter a todos los músicos al estudio al mismo tiempo, hacer sesiones, entramos en otra dinámica y desde entonces en todos mis discos él ha estado presente, excepto, en el anterior que ese lo produje todo yo, pero siempre es alguien que recurrentemente llamo porque es una persona que como buen productor que es tiene una mente organizativa muy buena, es muy bueno para organizar, armar, poder conjuntar grupos de músicos muy interesantes y además es un tipo sensible que a la hora de estar tomando decisiones en el estudio normalmente tenemos una aproximación parecida donde sentimos que algo está vibrando y donde no y ha sido algo muy bonito”.

“También estoy trabajando a la par con un productor que se llama Martin Terefe, que ya había trabajado con él en el disco ‘Amor Presente’, como para que no se quede todo en la parte de lo que Áureo y yo generamos como duplas, sino que haya otra voz que es este productor sueco que vive en Londres que tiene otra visión de cómo se produce y cómo se debe sonar. Ha sido una relación muy interesante lo que he generado con Martin y también en este disco de dos canciones que produce él y tres más que produje yo en mi estudio, yo por mi cuenta; entonces es un disco interesante, hay tres productores involucrados, pero el eje central siempre son las canciones”.

Para este disco cuentas con un par de colaboraciones, una de ellas, con Carin León, ¿cómo fue esta experiencia?

“Es bien interesante cuando un artista tiene el alcancé que tiene él con su talento, yo creo que cuando un artista tiene mucho talento, como es su caso, puede ir a otros géneros como mucha más facilidad, no se le dificulta tanto, no está tan cerrado, tiene una voz muy educada, muy bonita que le permite cantar casi lo que sea, entonces, cuando compuse esta canción (‘Buenos Tiempos’) me sonaba bastante country y dije ‘Carin fácilmente adaptarla’, porque él lo hace, y yo también puedo cantar esta canción naturalmente porque también el country es un género que me gusta mucho, entonces, me lo imaginé, lo invité, por fortuna dijo que sí".

Marcado por el country

“Tengo esta imagen desde que yo era muy chavito, no me acuerdo qué edad tenía cuando salió esta canción, pero hay una canción de Tim McGraw, que es un cantante de country muy famoso, y Nelly, que es un raper, músico, hicieron una colaboración en los 90 donde este artista country estaba por su cuenta y Nelly estaba por su cuenta, y en el video se veía como cada quien en su estilo de vida en su ciudad natal, pero lograron hacer una colaboración y encontrar el lugar en medio de los que los dos eran y que a los dos les sonara bien, y eso siempre lo he tenido en la mente y siempre he dicho, claro tu puedes encontrar con los artistas el lugar intermedio, donde los dos están felices, cómodos y lograr un resultado que sigue teniendo emoción, donde no se siente forzado y eso es lo que intenté con Carin y creo que con su disposición, su buena onda y su energía logramos algo muy bonito”.

¿Ha cambiado el Leonel del primer disco que sacó a este octavo?

“Algo sí, yo creo que he pasado por etapas, a veces, inclusive pienso, sí, soy muy crítico muchas veces con lo que hago y a veces me gusta, inclusive, más de lo que hacía antes y como que me torturo un poco porque digo, ‘me encantaban estas canciones, perdí algo de eso o más bien es que ahora ya soy diferente y mi forma de componer es otra’ y luego ‘a lo mejor en diez años y miro para atrás y digo, no si esto si estaba bien’, pero siempre tú como artista te cuesta mucho trabajo juzgar lo que estás haciendo en el presente, en retrospectiva es más fácil, pero he crecido y, obviamente, ya el personaje que soy, ya soy padre de familia, el tener un hijo te abre como muchas perspectivas, mi madre ya no está, la configuración familiar ha cambiado, soy tío, se abren muchas como nuevas ventanas emocionales y además vas viendo también cómo se van desarrollando relaciones de personas cercanas a ti, unas triunfan y otras no, y vas como teniendo otras opiniones y conceptos de lo que es el amor, de lo que son las relaciones, lo que es vivir con alguien, de lo que es vivir nada más, simplemente; eso va afectando tus letras y la manera en que cantas y lo que quiere transmitir, así que sí, me encuentro como un tipo que está intentando estar lo más libre posible de prejuicios y de lo que se puede esperar que hagas porque también eso es algo que afecta mucho al artista, qué está de moda, qué espera la gente que haga, qué espera la compañía de discos para la que trabajo que haga, también no, y tratas de liberarte lo más posible de eso, creo que es algo que es lo que estaba pensando últimamente”.

Y para el 12 de diciembre tu primer Auditorio Nacional como solista, una fecha con una energía muy especial para los mexicanos

“Es la primera vez y estoy muy emocionado la verdad, es que es un sueño para mí, va a estar bueno. Sí, es muy fuerte el día energéticamente para mucha gente, es el arranque también de una temporada que a mí me gusta mucho, que es todo el fin de año, que está cargada de esta cosa de nostalgia”.

“Yo soy muy fan de todo ese mes y de esos días, de volver a tocar base con la familia, de volver al centro digamos con la gente que amas y que te conoce, que sabe quien eres, que es la más importante, es como volver agarrar fuerza para que viene el siguiente año, así que me encanta que se dé así el arranque de esa temporada hermosa en un día como dices energéticamente muy fuerte para los mexicanos y que para mí va a ser un día de sueños, de sueños cumplidos y de tratar de hacerles un show ese 12 de diciembre, en el Auditorio, especial, que espero que no se les olvide en mucho tiempo”.

Supongo que vienen muchas sorpresas para esa fecha

“Estamos en la planeación, faltan muchos meses, nos es difícil con tantos meses planear, pero estamos con mucho cuidado, pensando en quién, cómo, en qué queremos que la gente vea ese día y seguramente habrá amigos y mucho amor en el escenario”.

Sabemos que, aunque suene contradictorio el nombre de tu disco es “Pausa”, pero tú no paras. ¿Qué planes tienes, además de seguir promoviendo este álbum?

“No paro. Mi pareja, mi chava, me dice siempre, ‘no te das cuenta’, me dice, ‘pero llevas como 20 años que no has parado nunca de hacer algo’, y es verdad, ahora mismo estoy haciendo un disco que ya está casi terminado, que no es obviamente este porque este ya está terminado, ya está afuera, que estamos pensando para pronto empezar a sacar los sencillos, es un disco, digamos que tiene un concepto y un estilo de música y es algo que he estado haciendo los últimos años, saco un disco como cantautor y a la par o muy cerca saco otro disco que es un concepto, en el caso del disco anterior, saqué un disco de cantautor y saqué un disco de música mexicana que se llama “Amor Pasado”, y este que vamos a hacer ahora es un disco de R&B, que es un género que desde que tengo 14 años me ha sido muy importante, me ha enseñado mucho de lo que sé, de cómo cantar en la música en general y nunca había hecho un disco de R&B, me puse a hacerlo, el resultado está siendo por decir lo menos muy sorpresivo, estoy muy feliz, creo que probablemente no sea el último que haga por lo que está pasando, así que ya lo va a escuchar la gente pronto, por ahora estamos concentrados en este, no, pero sí, no paramos y ya estoy pensando en cuál es el que sigue, porque pues así estamos. Salió este disco y viene gira a partir de julio, así que también hay que ocuparse de eso.

Leonel, muchas gracias, ¿deseas agregar algo más para nuestros lectores de CARAS?

“Solamente decirles que gracias por estar conmigo todo este tiempo y que nos vemos pronto ya en sus ciudades. Arrancamos en Santo Domingo, pero aquí en México vamos a estar en Guadalajara, Tijuana, Monterrey, en Puebla, en Ciudad de México, por ahora, pero se viene mucho más, gracias a toda la gente de CARAS, besos a todos, cuídense”.