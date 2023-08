Linda Evangelista rompe el silencio sobre su relación con Salma Hayek y revela una anécdota

A principios de año, Salma Hayek hizo la primera aparición pública con el hijo que su esposo (Francois Henri Pinault) tuvo con la modelo Linda Evangelista. Augustin James Evangelista tiene casi la misma edad que Valentina Paloma Pinault, la hija biológica de Salma y Francois que nació en 2006, y es la primera vez que se les veía a los tres juntos en un evento público, en la Time 100 Gala.

Y aunque la aparición pública de Salma con su hijastro Augustin sorprendió al público, el nuevo asombro fueron las declaraciones de Linda Evangelista sobre su relación con Salma Hayek; fue durante una entrevista con Vogue que la supermodelo rompió el silencio y hasta contó una anécdota inédita.

¿Quién es el hijo de Linda Evangelista con Francois Pinault?

El segundo hijo varón del empresario francés nació en 2006, pero a diferencia de sus hermanos mayores, él es hijo de la modelo Linda Evangelista, con quien se relacionó sentimentalmente durante un corto tiempo. Ha aparecido recientemente en redes sociales de su madrastra, pero al igual que su hermano mayor, prefiere llevar una vida más discreta.

Augustin James Evangelista Pinault es el joven que nació del romance entre el empresario y la supermodelo Linda Evangelista, quien ocultó la paternidad de su primogénito, pero después cambió de opinión y emprendió una batalla legal para exigirle pensión al padre del joven. A pesar de que Augustin no es hijo de Salma, mantienen una excelente relación, al igual que con Mathilde Pinault, la hija del magnate que incursiona en la moda y además es apasionada de los caballos.

La maternidad cambió por completo la vida de Salma Hayek, convirtiéndose en su prioridad más absoluta y su mayor fuente de satisfacciones. Sin embargo, no se planteó ampliar la familia dándole un hermanito o hermanita a su hija Valentina, ya que la mexicana considera que la pequeña ya cuenta con compañía suficiente gracias a Mathilde y François , fruto del primer matrimonio de su marido, François-Henri Pinault, y Agustin, a quien el empresario francés reconoció legalmente tras una dura batalla judicial con su expareja, Linda Evangelista.

“Soy muy afortunada porque tengo tres hijastros, así que tengo una familia con cuatro niños. Cuatro ya es bastante”, aseguró la mexicana a Entertainment Tonight, haciendo hincapié en la felicidad inabarcable que le proporcionan sus seres queridos.

Esto dijo Linda Evangelista sobre Salma Hayek

La supermodelo reveló a Vogue que en una ocasión estaba enferma durante el Día de Acción de Gracias, “y Salma se subió a un avión con su hija, llegaron a mi casa, y me hicieron la cena de Thanksgiving”, relató. “Yo quería pollo mexicano y patatas trufadas. Y se la pasó el día entero en la cocina y cocinó ella misma, sin ayuda. Los niños le ayudaron al final, hizo todo un banquete —una hermosa, hermosa cena. Le había dicho que no tendría un Thanksgiving, que no me sentía bien. Y me dijo ‘oh, sí lo tendrás, ya voy en camino’, y llegó".

Salma no ha hecho comentarios concretos sobre su relación con Linda, pero ha subido algunas fotografías con Augustin y demuestra que llevan armonía en el co-parenting.