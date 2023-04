Lo que Shakira dejaría en Barcelona y que le rompería el corazón

Shakira se despide del que fue su hogar en Barcelona y donde Piqué y Clara Chía habrían pasado tiempo juntos en la clandestinidad. La partida se volvió una realidad y la colombiana sorprendió a todos yéndose rápidamente hacia Miami con sus hijos. Esto implicó dejar atrás varios recuerdos, memorias y hasta objetos materiales detrás, pero uno de ellos es un elemento de la naturaleza que bien le pudo causar melancolía dejar: se trata de un árbol de olivo.

El árbol de olivo que Shakira dejará atrás en Barcelona

Europa Press reportó que a dos semanas de abandonar Barcelona con sus hijos Sasha y Milan, ha habido mucho movimiento en esta residencia de España para trasladar varios objetos hasta Estados Unidos. Reportaron desde la mudanza de una tabla de surf hasta colchones y artículos de oficina.

Corrían especulaciones de que la cantante se había llevado un árbol de olivo de su hogar en Barcelona, desenterrándolo para transportarlo a Miami, pues tiene ‘un significado muy especial’ para ella. Sin embargo, la misma agencia ha desmentido los hechos, y Shakira no se llevó este especial árbol.

“Lo habría plantado hace cinco años en el bosque de los Ceros de Dios, en El Líbano, tierra de su abuela paterna. Y de ahí que no quisiera dejarlo atrás antes de comenzar una nueva vida en Estados Unidos con sus hijos”, menciona Europa Press sobre lo que se decía del árbol con especial significado para la colombiana. Pero han afirmado que no es cierto, ya que las imágenes viralizadas de un árbol de olivo saliendo de casa de Shakira no eran actuales, sino del año pasado. Y todo porque aquel árbol se había secado.

Desde hace cuatro años, Shakira ha intentado vender la vivienda en Miami que vale más de 10 millones de dólares, y ahora sería su nuevo hogar junto con sus dos hijos Sasha y Milan. Se sabe que la vivienda está perfectamente acondicionada para que la famosa inicie una vida vida lejos de la polémica que le ha traído su separación. Dicha casa está situada en North Bay Road Drive y tiene unas increíbles vistas al mar; al interior dispone de seis habitaciones y siete baños, por lo que es amplia para que la familia viva cómoda. En cuanto a los espacios en el exterior se encuentra una terraza, una piscina y palmeras, que colindan con un gimnasio de lujo totalmente equipado. Además, la vivienda dispone de un muelle privado de 30 metros de acceso a Biscayne Bay, que permite a Shakira y a sus invitados salir desde su casa navegando en su embarcación.