Lo que tienes que saber del regreso de la serie “La hora marcada”

Por Alberto Rojas

Uno de ellos es “La bestia”, donde tres jóvenes influencers que pasan su tiempo grabando bromas en video, visitan un pueblo donde un animal está atacando a sus habitantes. Al llegar, descubren que la bestia es algo muy distinto a lo que pensaron.

En esta entrevista, el director del capítulo, Andrés Rothschild, y los actores Ofelia Medina, Gabriel Carbajal nos hablan de cómo vivieron el regreso de “La hora marcada”.

¿Qué los atrajo a “La hora marcada”?

Ofelia Medina: Me atrajo el guión, estaba muy bien escrito, después hablé con Andrés (director) y hubo muy buena comunicación entre lo que estaba escrito y lo que él quería, lo tenía todo muy claro, pero también estaba abierto a nuestras propuestas, eso generó un trabajo muy bonito.

Andrés Rothschild: Desde chiquito devoraba películas de terror, de hecho no entiendo cómo mis papás me dejaban ver ciertas cosas cuando era niño, siempre he consumido terror en todas sus presentaciones y lo he creado, así que cuando me invitaron a participar en “La hora marcada” fue un privilegio, de ahí salieron los mejores directores que tenemos en México, me tocó ver capítulos de la serie siendo muy joven, pero con el culto que ha tenido esta serie encontré casi todos los episodios que me faltaban en YouTube, tenía que decir que sí a la invitación del reboot de la que probablemente sea la serie de terror más importante que tiene nuestro país,, ademas todo se fue formando super bien.

Gabriel Carbajal: Para mí fue un honor participar en este proyecto con Ofelia Medina, Salvador Sánchez, Mariana Cartas y los demás actores, me dejaron un gran aprendizaje, yo, que soy un actor aspirante y haber podido estar en todos los procesos de “La hora marcada” fue algo increíble.

¿Cuál fue el reto principal al hacer “La bestia”?

AR: El reto principal de alguien que quiere contar historias es que se entienda, que la historia esté clara y la gente la entienda, puede estar muy claro en el guión, pero si no lo transportamos al medio audiovisual se puede caer todo y creo que lo logramos.

¿Se hubiera podido hacer este capítulo sin un elemento tan actual, como los influencers?

AR: Esa es la base del capítulo, las redes sociales llevan un rato pero siguen siendo un medio muy nuevo, aún no las entendemos al 100 por ciento y así como hay gente que las usa para bien, hay muchos que las usan para mal, esto pasa proque seguimos sin entender cómo funcionan del todo, al hacer este capítulo lo que buscamos fue crear conversación acerca de estos nuevos medios de comunicación y que la gente se de cuenta de las posibilidades que hay, sin las redes sociales este capítulo hubiera sido muy diferente.

¿Cuáles son sus miedos, se ven reflejados en este capítulo?

AR: Me dan pavor las arañas, pero no tienen nada que ver con el capítulo (risas). Las redes sociales me dan miedo porque son manipulables y controladas, dicen que te escuchan todo el tiempo porque tienes el celular cerca, no es un miedo que sea solo mío, lo tiene lo sociedad y creo que es bueno hablar de eso.

OM: La inconsciencia humana, la estupidez, el que nos puedan manipular sin darnos cuenta y hacer que nos distraigamos con nimiedades cuando hay problemas gravísimos que tenemos que atender, me da miedo el huracán que golpeó la costa de Guerrero y las tragedias reales, la ficción es un género que gozamos, nos gusta el terror, pero el horror cotidiano es más difícil de lidiar.

GC: Todas las personas llegamos a tenerle miedo a la demás gente porque no llegamos a conocerlas del todo, te dan una cara y cuando empiezas a conocerlas, te das cuenta que son otras, eso lo vemos en este capítulo, a veces confiamos demasiado en la gente y te dejan por esa misma confianza

