Regina Blandón nos habla de su regreso al teatro con la obra The Pillwoman, una comedia oscura que promete sacudir a los espectadores.

Por Jorge Alférez

Regina Blandón

Cuéntanos de este proyecto.

The Pillowman es un textazo original de Martin McDonagh, que ha estado ya en varios escenarios del mundo, no solo de Broadway. Originalmente, el personaje que interpreto, Katurian, es un hombre, que en la segunda temporada en México, cambió de género cuando me invitaron a darle vida. Miguel Septién, el director, ya había hecho algo similar en otras ocasiones, al reinterpretar a personajes a partir de otros géneros. Yo recuerdo haber leído la obra cuando estaba estudiando actuación y hoy, me parece muy interesante como, sin importar el cambio de género, la historia se cuenta, pues habla de una persona que solo quiere seguir contando sus historias, lo cual resulta muy similar a nuestro trabajo, pues como actores, lo único que queremos es eso y ser un vehículo para transmitir estas emociones que ofrece el teatro.

¿Qué representa este proyecto para ti?

Es una historia muy interesante que nunca va en línea recta, y constantemente sorprende al espectador. Hemos tenido una gran respuesta del público. Igual, creo que está tan bien escrita, que es imposible que no genere algo en la gente y que no abandonen el teatro un tanto sacudidos.

También, debo decir que estamos muy felices de estar de regreso en el teatro, pues creo que pone el perspectiva lo que nos gusta hacer, así como lo importante que es la ficción en nuestras vidas y en cualquier presentación.

¿A qué retos te enfrentas como actriz en este proyecto?

A lo largo de mi carrera me ha tocado hacer diferentes cosas y contar diversas historias tanto en la comedia, en el drama o en el suspenso, pero creo que, sin importar a qué genero pertenezca, todo recae en la importancia de transmitirle al espectador. Este texto está lleno de complicaciones, demanda mucho física y mentalmente, pero lo más importante es el poder transmitir y conectar con la historia que estamos contando.

Es mucha chamba y mucha oscuridad, pero está muy divertido.

Tomando en cuenta que Katurian originalmente era un personaje masculino, ¿consideras que fue difícil la reinterpretación femenina?

En esta ocasión creo que no fue para nada difícil, pues al final está muy bien escrita. Habla de un escritor, escritora o escritor, que lo único que quiere es contar historias, algo que podría ser interpretado por cualquiera. Además, toma un ángulo diferente, lo cual está padrísimo, pues hablamos de la importancia de alzar la voz y de seguir contando nuestras historias.

¿Cómo es trabajar bajo la dirección de Miguel Septién?

Miguel es un encanto, es amoroso y muy paciente. Siempre tiene datos para todo y entiende muy bien este texto, pues es uno de sus favoritos. Además, por más que pasa el tiempo y aún tres temporadas después, seguimos encontrando nuevas cosas y herramientas para contar la historia. Nunca paramos de investigar ni de crear y eso es lo que mantiene al teatro vivo. Además, mucho parte de la pasión y de un amor increíble. Ha sido una experiencia maravillosa.

Regina Blandón comparte créditos con Pablo Perroni, Enrique Arce, Montserrat Marañón, Catalina Zavala y más, en The Pillowman, puesta en escena que se presenta los viernes, sábados y domingos, hasta el 3 de abril en el Foro Lucerna de la Ciudad de México.

