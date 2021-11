Los detalles de la rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía

La cantante Paulina Rubio recordó cómo inicio su rivalidad con Thalía desde aquel concierto en el que se pelearon arriba del escenario.

Por Diana Laura Sánchez

En la década de los 80’s, se difundió un video donde las ex cantantes del grupo Timbiriche se enfrentaron en pleno escenario, este conflicto ha sido recordado por años como prueba de su rivalidad, sin embargo, Paulina Rubio aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que ese no fue el inicio de su enemistad. “Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”.

‘La chica dorada’ recordó como surgieron las diferencias entre ella y Thalía. “Nosotras traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era la más importante, tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”, añadió.

Sin embargo, Paulina reconoció que Thalía fue su gran amiga cuando estaban juntas en Timbiriche, aunque su mamá no la dejaba que tuviera amistad con la cantante de “Yo no soy esa mujer”, porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran.

Además, Paulina Rubio dejó en claro que nunca sintió envidia por Thalía en cuanto a su vida personal ni profesional. ” Nunca quise tener ni al novio de Thalía”. En este momento, las dos son artistas muy exitosas que han trazado su propio camino en la música.

Actualmente, esas diferencias quedaron atrás, incluso se comunicaron hace un par de años. “Empezamos a chatearnos, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, concluyó.

Seguir leyendo: ASÍ ES EL IMPRESIONANTE CLÓSET DE THALÍA