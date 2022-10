Los ex integrantes de RBD asisten a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

CARAS México está presente en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar que se celebra en Santuario Resort en Valle de Bravo.

De lo más felices y enamorados, Maite Perroni y Andrés Tovar celebran su boda con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, y tenemos los primeros detalles de la íntima celebración. Los testigos de la ceremonia fueron los padres de ambos y los hermanos de la actriz.

“Estar aquí hoy contigo es sin duda lo más hermoso, maravillo y mágico que me ha pasado en mi vida. Es sin duda mi más grande sueño hecho realidad, es saber que encontré a mi alma gemela, al amor de esta vida y sin duda de muchas otras”.

Lee también: SALE A LA LUZ EL VIDEO DE LA BODA DE MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR

Sé que los tiempos de Dios son perfectos, pero le pido nos alcancen estos 50, ojalá 60 años que nos queden de vida para estar juntos, para demostrarte cada segundo lo mucho que te amo, quiero cuidarte, amarte, apoyarte incondicionalmente; quiero pedirte dos cosas, la primera, que me tomes de la mano fuerte y pase lo que pase no me sueltes jamás y que me abraces fuerte y te quedes siempre aquí en mi corazón, la segunda, sé que los tiempos de Dios son perfectos, míranos enamorados a los 40, no 39, pero te pido que me dejen un rastro para la siguiente vida…”, dijo Andrés Tovar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

“Sí eras tú el hombre que llena mi día a día de ilusión y me hace creer nuevamente en el amor. Gracias por volver para hacerme ver que si podemos pintar nuestro mundo de color de rosa y que solamente depende de nosotros… quiero que tu corazón sea feliz y que está bien conmigo porque yo lo cuido…” , dijo Maite Perroni entre lágrimas de emoción.

Lee también: STEPHANIE SALAS LE ENVIÓ UN CARIÑOSO MENSAJE A HUMBERTO ZURITA

Por su parte, sus padres les dedicaron unas sentidas palabras, “nosotros tus padres fuimos los primeros en unirnos en amor por ti para darte vida, porque te amamos. Yo te amaba desde antes de nacer. Hoy oro por ti y por ustedes y pedimos que nuestro amor de padres lleguen a ti”.

Lee también: FOTOGRAFÍAS INÉDITAS DE LA BODA DE MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR

En la ceremonia se encuentran algunos de los ex integrantes de RBD, entre ellos, Christopher Uckermann, Anahí, Christian Chávez, entre otros invitados como, Alex Speitzer, Marimar y Zuria Vega, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, entre otros.