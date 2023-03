Estos fueron los momentos más icónicos de los Oscar 2023

La 95ª edición de los premios Oscar 2023 despegó en Hollywood con un collage de escenas de las películas nominadas a la mayor fiesta del cine de estadounidense y un pequeño homenaje a la taquillera “Top Gun: Maverick”.

Mientras el estruendo de un sobrevuelo se escuchaba en Los Ángeles, Jimmy Kimmel, anfitrión de la gala, agradeció la invitación a la fiesta justo el año “cuando la gente salió de su casa a ver las películas en las que trabajaron tan duro para verlas como es debido, en un cine”.

1. Guillermo del Toro ganando a mejor película animada por ‘Pinocho’

“Quiero que la animación se quede en la conversación”, fueron las palabras de Guillermo del Toro al dar su discurso por recibir la estatuilla a mejor película por ‘Pinocho’. El mexicano y los realizadores de esta obra en stop motion se llevó las palmas en el primer premio entregaro en estos Oscar 2023.

“La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación”, dijo Del Toro al recibir la estatuilla.

2. El discurso de Ke Huy Quan por ‘Everything Everywhere All At Once’

El actor nacido en Vietnam del Sur ganó una estatuilla por mejor actor de reparto en los Oscar 2023. Su emotivo discurso abarcó un agradecimiento a su mamá de 84 años que ‘siempre trabajó duro'; por haber sido un sobreviviente de un barco de refugiados y por estar parado en el escenario de la premiación, “nunca dejen sus sueños”.

3. Y el discurso de Jamie Lee Curtis

La actriz de 64 años se llevó su primer premio de la Academia en su primera nominación, por interpretar a la auditora fiscal Deirdre Beaubeirdre en la alocada comedia ‘Everything Everywhere All At Once’. “Sé que parece que estoy sola (en el escenario), pero no lo estoy, estoy representando a cientos de personas”, dijo al recibir su estatuilla. Tras más de 40 años de carrera en Hollywood, la artista supera definitivamente a sus famosos padres, Janet Leigh (“Psicosis”) y Tony Curtis (“Fuga en cadenas”), nominados pero nunca oscarizados.

4. Rihanna y Lady Gaga cantando

Rihanna, quien está embarazada de su segundo bebé, interpretó “Lift Me Up”, nominada a mejor canción por ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’. Pasó siete años sin presentarse en vivo, hasta su aparición en el tradicional espectáculo del halftime show del Super Bowl el 12 de febrero.

Pero Lady Gaga no estuvo nominada por “Hold My Hand”, de ‘Top Gun: Maverick'; además la artista está “en el medio del rodaje de una película”, dijeron los productores del Óscar.

🎞 | OSCARS 2023: Rihanna interpreta su canción nominada "Lift Me Up".

pic.twitter.com/R1EGPo5Pzg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 13, 2023

Lady Gaga performs “Hold My Hand” at the 2023 #Oscars pic.twitter.com/TlYPWGTveB — Gaga Daily (@gagadaily) March 13, 2023

5. ‘Everything Everywhere All At Once’ se lleva mejor película

La alocada película ‘Everything Everywhere All At Once’ se quedó con los primeros premios clave de los Óscar, siendo la favorita para ganar la codiciada estatuilla a la mejor película, en una ceremonia en Hollywood que comenzó con bromas varias.

Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la cinta sobre una inmigrante china dueña de una lavandería, que batalla con una villana interdimensional mientras intenta resolver problemas fiscales, le valió las estatuillas de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y de mejor actor de reparto para Ke Huy Quan.

FInalmente, el Oscar 2023 a Mejor Película es para EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE. #Oscars #Oscars2023 pic.twitter.com/gwZ7sVszuU — La Estatuilla (@laestatuilla) March 13, 2023

6. Brendan Fraser ganó mejor actor en los Oscar 2023

El actor, emocionado hasta las lágrimas al recoger su estatuilla, venció en la prestigiosa categoría a Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“Los espíritus de la isla”), Paul Mescal (“Aftersun”) y Bill Nighy (“Living”). Recordado principalmente por películas como la Momia, George de la Selva, Looney Toones y Blast from the Past, Brendan Fraser es un actor sumamente popular desde los años 90 y la primera década de los 2000. A pesar de su gran popularidad, muchas personas se dieron cuenta de la ausencia que ha tenido el actor durante los últimos años.

Brendan Fraser te lo mereces por el pedazo de papel que has interpretado en “The Whale”. Hoy no solo has ganado tu, ha ganado el cine. pic.twitter.com/DLAmBEChJk — Jordi 🇪🇸 (@jordivlc_) March 13, 2023

Con información de AFP