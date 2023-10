¿Los padres de Clara Chía no soportan a Piqué? Revelan que existe una tensa relación entre ellos

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha sido objeto de atención mediática y rumores desde que comenzaron a salir juntos.

A pesar de que han pasado más de un año desde que formalizaron su noviazgo, los medios de comunicación han informado sobre una relación tensa entre la familia de la joven modelo y el exfutbolista español.

¿Piqué se lleva mal con sus suegros?

Según el paparazi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca este romance debido a su cercanía con el círculo de la cantante Shakira, la familia de Clara Chía no tiene una buena relación con Gerard Piqué.

En sus declaraciones, Martin afirmó que “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren”. Incluso, aseguró que Piqué no puede entrar a la casa de los padres de Clara Chía debido a la hostilidad que existe entre ellos.

El fotógrafo también mencionó que la tensión ha llevado a que Clara Chía tome medidas para apoyar a su novio frente a la actitud de sus padres. Por ejemplo, cuando Piqué viaja a Miami para ver a sus hijos, Clara Chía opta por no quedarse en casa de sus padres y en su lugar se queda en casa de una amiga debido a su desacuerdo con sus padres por no aceptar a su pareja.

El comunicador también hizo comentarios críticos sobre Gerard Piqué, insinuando que las personas no cambian y que eventualmente “volverá a fallar”. Estos comentarios se produjeron en medio de rumores sobre una crisis en la relación entre Piqué y Clara Chía, aunque en un podcast llamado Las Mamarazzis se desmintió esa información.

¿Clara Chía y Piqué están distanciados?

Según las periodistas en el podcast, la separación temporal entre Piqué y Clara Chía se debió principalmente a las agendas profesionales de ambos, y no porque hubiera problemas en su relación. Se mencionó que Gerard Piqué estaba ocupado preparando un viaje relacionado con la Kings League y la Queens League, y que esta era la razón principal de su separación temporal.

Además, se reveló en un video de TikTok que durante su relación con Shakira, Piqué le tenía un apodo a Clara Chía para mantener su relación en secreto. Según Nuria Marín, Piqué le decía a Clara Chía mientras estaba con Shakira: “tú eres mi primera dama”. Por otro lado, Shakira se refería a la española como “la mosquita muerta” en esa época.