Louis Tomlinson rompió el silencio y habló por primera vez del supuesto romance que tuvo con Harry Styles

En verano de 2010, la industria musical vivió un fenómeno sin precedentes gracias al magistral debut de One Direction, la boyband más exitosa de los últimos años. Esta agrupación se formó con Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne, cinco jóvenes que, aunque hasta ese momento no gozaban de fama ni privilegios en el mundo del entretenimiento, rápidamente conquistaron al público con sus interpretaciones.

Como parte de exponerse a la atención mediática, los intérpretes sortearon diversas situaciones, entre ellas la creación de historias hechas por sus fans en las que inventaban ficciones con ellos como protagonistas, tal como le ocurrió a Louis Tomlinson y Harry Styles, quienes se dijo, tenían un romance.

Cómo surgieron los rumores de una relación romántica entre Louis y Harry

La aceptación de One Direction fue tal que, en cuestión de meses ganaron millones de fans, quienes seguían de cerca sus actuaciones y movimientos, dando paso al nacimiento del “fandom” que hasta el día de hoy sigue vigente. También, se volvieron protagonistas de “fanfics” inspirados en ellos, entre los que se viralizaron las narraciones de “Larry”, un supuesto romance estelarizado por Louis Tomlinson y Harry Styles, quienes se especuló que vivieron una fantasiosa historia de amor.

Durante este tiempo, ambos cantantes han preferido hacer caso omiso a las insinuaciones de su vida personal, sin embargo, hay quienes aún conservan una pequeña esperanza de que en algún momento Harry y Louis aborden este tema que los involucra directamente.

Louis Tomlinson y Harry Styles protagonizaron múltiples narraciones de ficción escritas por sus fanáticas Getty

Esto piensa Louis sobre “Larry”, el romance que se especuló que tuvo con su compañero de One Direction

Para suerte de sus seguidoras, el primero en hacerlo fue Tomlinson, quien casi 10 años después de que se esparcieran estos rumores, abordó personalmente esta cuestión y dijo qué es lo que piensa

“Creo que, como ocurre con todas estas cosas, lo verdaderamente difícil es que desde hace años me dí cuenta de que no puedo hacer nada. No hay nada que pueda decir para convencer a quienes creen en esa teoría”, declaró Louis Tomlinson a la publicación brasileña G1, con la que conversó durante su reciente gira por Latinoamérica.

“Están tan cegados por lo que creen que es la verdad, que no son capaces de ver las cosas como son realmente. Mentiría si no dijera que me irrita un poco, pero supongo que forma parte del trabajo”, dijo Louis, quien tras la separación de One Direction, decidió continuar con su carrera como solista.