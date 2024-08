Lucerito Mijares cuenta las diferencias que ha tenido con las exparejas de sus papás

Lucerito Mijares contó que le ha costado aceptar y convivir con las parejas que han tenido sus papás desde que se separaron. En entrevista con Yordi Rosado, la joven dijo que ha sido díficil aceptar que sus papás hayan decidido rehacer sus vidas amorosas con otras personas.

“Es difícil. Me pasa un poco más con mi papá porque es mi papá, es la niña y el papá. Con mi mamá también fue un poco duro, pero con ella fue: ‘ok, está bien’. Si muy bien, pero que también llevan 13 años juntos”.

En este sentido, Lucerito Mijares mencionó que en ocasiones las novias que ha tenido su papá Manuel Mijares no le agradan porque quieren ocupar el lugar de su mamá, además de que quieren ser el foco de atención en cada evento de su padre.

“Con mi papá es: ‘hola, te presento a fulana’ y es como ‘iugh’ y es: ‘hola, quiero ser tu mamá', ¿qué?, ¿qué te pasa?”. Aunque dijo que recuerda con cariño a una de las exparejas del cantante que le regaló a su mascota.

“Con una que tuvo me regaló a mi perrita y ella si fue wow. Ella me cae muy bien, hace muchísimo no la veo, pero es de que me regalo mi perrita y le tengo cariño...”.

Pese a las diferencias que ha tenido con las parejas de sus padres, Lucerito desea que sean felices con una persona que los ame de verdad. “Está padre que haya alguien que lo pueda acompañar, tanto a mi papá como a mi mamá, porque puede ser que esta persona sí sea de que yo te cuido, tranquilo, estamos juntos....”.