Lucero admite que Luis Miguel fue su primer amor, aunque no anduvo con él

Lucero recordó el momento en que conoció a Luis Miguel y confesó que había química y atracción entre ambos aunque nunca llegaron a una relación.

Luis Miguel y Lucero grabaron juntos en Acapulco la película “Fiebre de amor”, y durante el tiempo que pasaron juntos se creó un vínculo cercano entre ambos.

Fue durante una entrevista que Lucero dio más detalles de aquel momento en que coincidió con el cantante en el set de grabación.

“Con Luis Miguel no era como que nos besáramos todo el santo día, teníamos una cosita como que nos encantábamos. Yo pienso, hoy en día, hace veinte años o hace treinta y cuarenta, dos chavos de esa edad hacían una película en Acapulco durante dos, tres meses juntos era muy divertido, y más de: ‘Vamos a besuquearnos o no”, esa ilusión de: “Me gusta, ahí viene, hoy tenemos una escena”, estábamos todo el día embarrados”, reveló.

En este sentido, Lucero confesó que entre ellos habia una atracción mutua, pero después de la película que ambos hicieron, su convivencia disminuyo por la carrera de ambos.

“Claro que nos gustábamos. No éramos novios oficiales, él tenía una carrera muy fuerte y presente, el tiempo que duró la película fue el tiempo en que realmente nos vimos. Después seguimos siendo amigos y nos veíamos de vez en vez, un poco, pero muy esporádicamente, la relación con él era más de película, pero nos la pasamos increíble”.

Además, Lucero admitió que tenía temor a sufrir por Luis Miguel al ser su novia. “Tenía 15 años, y yo decia, si yo verdaderamente me enamoro a muerte de Luis Miguel, voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a ver, y lo comentaba con mi mamá y ella me decía: “pues sí, nena se van a dejar de ver”. Yo creo que eso lo tenía claro, que mi carrera me iba llevando también por caminos y cosas también que había ciclos que se iban terminando”.