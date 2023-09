Lucero Mijares, impresionada por Peso Pluma: “Quiero que se case conmigo”

La cantante Lucero Mijares contó, en entrevista con Anette Cuburu, que se siente impresionada por Peso Pluma y cómo el intérprete de “Ella Baila Sola” le ha llamado mucho la atención.

Lucero fue entrevistada por la periodista de espectáculos Anette Cuburu en su canal de youtube, el cual lleva por nombre Anetteando. Durante el encuentro, la hija de Lucero y Manuel Mijares, quien actualmente protagoniza la obra “El mago”, habló sobre su música, su familia, su futuro y lo que opina de personajes como Bad Bunny y Peso Pluma.

Aunque Lucero tiene sus reservas sobre el género musical que interpreta Peso Pluma, lo admira y aplaude su forma de ser. “En lo personal, a mí no me gusta el reggaetón”, dijo Lucero. “Creo que Peso Pluma tiene 20 años y vi un video de cómo recibía un fan que creo que tenía parálisis cerebral… ¡Híjole!, no, no, no… o sea: quiero que se case conmigo. Lo amé, o sea, fue un adorado”, contó emocionada la cantante.

Fue por ese gesto de respeto y amor por el público, que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, conquistó a Lucero Mijares. “No pensé que fuera a ser así, la verdad me llamó muchísimo la atención”, dijo la cantante y agregó “Me tiene muy impresionada”

¿Cantará ranchero? Lucero Mijares responde

Cuando Anette Cuburu le preguntó a Lucerito si cantaría ranchero, poco imaginaba la sorpresa que la hija de Manuel Mijares y Lucero le daría a ella y a su audiencia.

“Un amigo que es súper alma vieja, también, me dice: oye, ¿cuándo vas a sacar un disco de rancheras? Le dije no, pues la verdad, no está en mis planes”, contó Lucero Mijares y agregó “No sería mala idea”, luego de reconocer que hay pocas mujeres en este género.

Luego, Lucero Mijares sorprendió a la audiencia de Anette Cuburu al interpretar un fragmento de “Cucurrucucú Paloma”.

“Ahí estuvo en exclusiva y por primera vez en televisión cantando ranchero, Lucero Mijares, que lo haces extraordinariamente bien”, celebró Anette.