Lucero revela a CARAS cómo están sus hijos y cómo es su relación con Mijares

Con la gran sonrisa y amabilidad que la caracterizan, Lucero platica con CARAS, con motivo de su esperado regreso a la ficción de la mano de “El Gallo de Oro”, la nueva serie original del servicio de streaming ViX. “El volver a actuar es maravilloso.

Yo tengo una pasión muy grande por la actuación, claro que amo cantar y la música es mi vida, pero la ficción me llena el corazón. Además, volver a la pantalla con una serie como ‘El Gallo de Oro’, que es la primera que hago, es increíble. He descubierto un mundo nuevo y muy distinto en el que pude disfrutar todo de una forma completamente diferente a lo que he hecho toda la vida. Claro que las telenovelas tienen su magia y es algo que ha marcado mi carrera como actriz, pues además lo hice durante tantos años, pero, al hacer una serie, simplemente los tiempos y el formato es diferente. Es una experiencia maravillosa que me hace sentir muy plena”.

MÁS DE 40 AÑOS BAJO EL REFLECTOR, ¿CÓMO LO VES EN RETROSPECTIVA?

Son 43 años de trayectoria, los cuales se dicen fáciles, pero ha sido mucho tiempo dedicado, trabajo y esfuerzo. Para mí, lo importante nunca fue llegar sino mantenerme y perseverar en una carrera que no es fácil y menos siendo que comencé de niña. Como adolescente viví grandes oportunidades y momentos con la música y las novelas. Creo que he logrado mucho más allá de mis sueños.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE ATESORAS A LA FECHA?

No sé si podría elegir uno en específico, pues he disfrutado todos. Amo cantar, actuar y conducir; para mí, haber podido ser presentadora de grandes proyectos tan emotivos como el Teletón, los Latin Grammys y más, es muy especial. De todos los proyectos que he podido hacer, lo que más me gusta es que no me he arrepentido de ninguno y que nunca he sentido lástima por haber participado en cada uno de ellos. Me siento muy satisfecha de todo lo que he logrado a lo largo del tiempo.

¿QUÉ NOS PUEDES ADELANTAR DE TU PERSONAJE?

Es una mujer que, a diferencia de otras muchas que hemos visto en un sinfín de historias, Bernarda, “La Caponera”, es adelantada a su época y no busca el cuento de hadas, sino simplemente quiere ser libre. Ella no tiene la idea de seguir a un hombre, de obedecer y ser su misa. Es una mujer rebelde, pero con una razón de ser. Es, sin duda, muy inteligente. La veo como a una María Félix, claro está, en otro con texto, porque ella no tiene lujos ni dinero, pero que es muy fuerte y valiente. “La Caponera” persigue la fortuna y la suerte, pero no persigue el amor.

¿CUÁLES SON LOS MAYORES APRENDIZAJES QUE HAS ADQUIRIDO A LO LARGO DE TANTOS AÑOS?

El trabajar con tantos y tan diferentes actores, directores, productores, compositores, músicos y más, me ha brindado las mejores experiencias y aprendizajes en mi vida. Como empecé de niña, me tocó crecer y aprender de muchos. Por mencionar a algunos en el terreno actoral puedo hablar de Silvia Pinal, Joaquín Cordero, Julio Alemán, Marga López, Erik del Castillo, Ana Martín, Jacqueline Andere y muchos otros, con quienes tuve el privilegio de actuar. Y en el terreno musical: Rafael Pérez Botija que me produjo tantos discos con canciones de su autoría o el maestro Rubén Fuentes que me hizo la mayoría de mis discos rancheros, algunos de ellos Homero Patrón... a veces pienso: “yo tendría que escribir un libro”, ojalá, algún día lo haga. La que tiene las mejores memorias de mi carrera es mi mamá, pues ella siempre me ha acompañado y ha sido mi manager; recuerdo que yo era la que la llevaba, pues a ella no le interesaba, pero ella siempre me apoyó y me cuidó.

Ella, con una gran visión e inteligencia, me salvó de muchas cosas que pudieron haber resultado complicadas, pero siempre estuvo a mi lado. Yo no sé si algún día todas estas memorias en verdad las escribiremos o no sé qué pueda pasar. Incluso una serie biográfica, pero eso sería más adelante, para poder seguir escribiendo nuevos capítulos. De momento, estoy más que agradecida por todo lo que he vivido.

Si pongo en la balanza, definitivamente lo positivo pesa más, claro que han habido momentos complicados, pero ¿qué vida o carrera no es difícil en ciertos momentos?

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI LA FAMILIA?

La familia es el mejor regalo. Es el núcleo que nos impulsa a seguir adelante. Creo que estamos hechos para vivir, si bien, no siempre en pareja, sí en familia. Aunque claro que creo en el amor y creo en la pareja, pero el amor va más allá de ese concepto; es tener el amor de quienes te han formado y quienes te acompañan a cada paso. Hoy mi familia son mis hijos, mi madre, mis hermanos y la gente con quienes comparto la vida.

¿CÓMO MANEJAS TUS TIEMPOS ENTRE EL ROL DE MADRE, LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL?

Ese es el gran dilema con el que me he topado siempre, sobre todo después de casarme y ser madre, pues de joven y soltera era más dueña de mis tiempos y de mi vida, aunque siempre estás sacrificando un poco de tu vida personal por tu carrera profesional, sin embargo, yo creo que a todo mundo le pasa y no solo es tema de los artistas. Toda la gente atraviesa por el dilema de partirse en dos o más para cumplir con todas las áreas de su vida. Yo he intentado poner prioridades, organizarme, balancear y tener un equilibrio, lo cual es de lo más difícil de lograr, pues debes estar atenta a todo lo que necesitas, quieres, debes y puedes hacer. Mis hijos siempre han sido mi prioridad, a partir de ahí va todo lo demás.

¿QUÉ CONSEJOS LES HAS DADO A TUS HIJOS?

Que disfruten todo lo que hagan, pues los instantes vuelan y lo mejor es vivir a pleno cada momento. Que no dejen de aprender y de prepararse, que no pierdan la sencillez ni la humildad, y que valore todo lo que tienen. Pero, por sobre todas las cosas, les deseo que sean muy felices.

¿CÓMO SE ENCUENTRAN AHORA TUS HIJOS?

Mi hijo está estudiando, me tiene muy ilusionada y orgullosa. Le gusta mucho la música, pero no le gusta mucho figurar, ni le gusta pararse en el escenario o cantar como a su hermana, quien protagoniza la obra musical de “El Mago” y está cantando precioso, así como también está desarrollando un lado actoral con mucha entrega, dedicación y compromiso. La veo y recuerdo cuando yo era joven.

¿CÓMO ES TU RELACIÓN ACTUAL CON MIJARES?

Ahora estoy muy contenta con la gira que estamos haciendo juntos y en la cual ha participado también mi hija, Lucero, quien nos ha acompañado cantando, además de José Manuel que participó con la música... El cantar junto a Manuel es muy agradable y divertido, pues nos conocemos de toda la vida y, al final del día, sí fuimos esposos, pero hoy somos amigos y tenemos dos hijos increíbles. Hacer por primera vez una gira juntos es increíble, pues es algo que no habíamos hecho antes, ni de novios ni de esposos; es una novedad que al público le ha gustado bastante y eso es lo más importante. Ahora tenemos en mente grabar un disco juntos, dependemos de muchas cosas, pero sería una gran idea.

