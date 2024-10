Lucero reveló la impresionante razón por la que televisó su boda con Mijares

Lucero recordó la gran boda que tuvo con Mijares hace 27 años. El matrimonio se convirtió en todo un suceso de la década de los 90s ya que eran la pareja favorita del público, por lo que también decidieron invitar a sus fans.

La llegada al altar de los cantantes fue un evento televisivo que quedó grabado en la historia del espectáculo mexicano. Sobre su boda, la Novia de América recordó de quién fue la idea de transmitir su unión.

Lucero recuerda su boda con Manuel Mijares

"¡El rating fue impresionante! Fue más arriba que los Super Bowls del momento”, recordó Lucero en una entrevista para el programa Algo Personal del periodista Jorge Ramos.

La intérprete detalló la primera vez que habló de la idea de televisar la boda, una plática que tuvo con Emilio Azcárraga Milmo ‘El Tigre’, quien era presidente de Grupo Televisa, con quien ella y su mamá, Lucero León, tenían una muy buena relación.

“Cuando era chiquita, él me decía ‘escuincla’ de cariño y, a veces, me seguía diciendo así, aunque yo ya tenía 27 años. Me dijo: ‘Yo quisiera que invitaras a toda la gente a tu boda, a todo México’”, a lo que Lucero respondió que casi pensaban en realizarla en el Estadio Azteca, el cual tiene capacidad para más de 83 mil personas.

Ante la idea de querer que sus fans fueran testigos de la boda, ‘El Tigre’ respondió: "¿Por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? La gente quiere ver tu boda”.

Aunque Manuel Mijares era uno de los cantantes favoritos del momento, el empresario no tenía mucho contacto con él. “No conozco tanto a Manuel, pero me imagino que es un gran hombre para que hayas decidido casarte con él”, reveló Lucero sobre las palabras que le dijo ‘El Tigre’ Azcárraga.

Fue entonces cuando empezó la negociación de televisar la boda, sin embargo, la señora Lucero León acordó que no se transmitiera la fiesta, pues querían que los invitados disfrutaran del momento sin tener que cuidarse de las cámaras.

Así fue la boda de Lucero y Manuel Mijares

El sábado 18 de enero de 1997, la gente estaba a la expectativa de ver a Lucero vestida de novia, y a Mijares con su traje de novio esperándola en el altar. Bajo la conducción de Silvia Pinal, en la pantalla pronto apareció la novia acercándose al Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde ya la esperaba su prometido.

La unión perduró hasta 2011, luego de 14 años, la historia de amor entre Lucero y Mijares llegó a su fin con el anuncio de su divorcio. La separación de los artistas se llevó a cabo en términos bastante amigables por lo que actualmente llevan una buena relación y hasta hacen presentaciones juntos.

