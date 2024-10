Lucero rompe el silencio sobre su supuesta relación con Enrique Peña Nieto

Lucero habló por primera vez del rumor que la vincula con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Cuando Peña fue presidente surgió el rumor de que Lucero fue candidata para ser su primera dama. Ahora, la famosa aclaró por primera vez si Peña la buscó para proponerle ser su primera dama durante el sexenio que gobernó a México, de 2012 a 2018.

El rumor fue comentado por el libro Confesiones desde el exilio: EPN en donde se revelaron supuestos detalles de cómo empezó la relación amorosa entre Angélica Rivera y el político, así como el papel que Lucero tuvo en dicho romance.

Según el libro, escrito por el periodista Mario Maldonado, Peña conocía la importancia de la imagen pública y aprovechó los recursos a su alcance: su juventud, carisma, empatía y el hecho de haber gobernado la entidad más poblada.

Esto provocó que el político tomara como objetivo, “conquistar a la conocida cantante Lucero”, quien fuera la encargada de promover los logros del gobierno en 2008 y 2009 por medio de spots televisivos”.

El escrito menciona que la cantante tuvo un encuentro para hablar con Peña Nieto. A seis años desde que se dio por terminada la administración de Peña, como presidente de México, en una entrevista, Lucero habló del supuesto rumor que la vinculó por años con el político.

Al respecto, Lucero expresó que en ese momento, no sabía nada sobre las supuestas intenciones de Enrique Peña Nieto sobre considerarla como su primera dama, de ser así no habría estado de acuerdo.

“Nunca jamás hubo un acercamiento y jamás lo hubiera permitido porque no soy un títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar. En mi vida, lo último que haría sería permitir que alguien pagara, jamás permitiría ‘vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso’.... Ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas, jamás lo supe. Nunca die de su equipo, nadie jamás se me acercó con esa intención. Yo no lo hubiera permitido y los hubiera mandado a volar a todos. Nunca existió".