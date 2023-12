Luis de Llano asegura que es víctima de Sasha Sokol y apoya ley a favor de los hombres

El productor Luis de Llano dijo que no permitirá acusaciones hechas sin contar con las suficientes pruebas, luego de que Sasha Sokol emprendiera un proceso legal en su contra.

Luis de Llano aseguró que fue víctima de las “infames injurias” de una mujer (Sasha Sokol), por su éxito. Estas declaraciones surgen después de que Sasha le ganó una demanda por daño moral, debido a que “violentó su dignidad, integridad física, intimidad y honor, por la relación que inició con ella cuando tenía 14 años, la cual fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejerció", pues él era productor de Timbiriche y mayor de edad.

Ahora, el productor reconoció que está a favor de la Ley Magno, que busca promover condiciones equitativas entre hombres y mujeres, pues en algunos casos los hombres son las víctimas de los hechos.

Luis de Llano asitió al Senado para mostrar su apoyo a esta iniciativa de ley, con el objetivo de que más personas se unan a ella. “Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”, declaró.

En este sentido explicó que la ley no permitirá acusaciones sin pruebas. “Y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos”.

Finalmente, Luis de Llano abrió la posibilidad de contar su versión de la historia, una vez que haya sido absuelto de los cargos en su contra. “Es mi forma de ser, yo me espero hasta que termine el proceso y les explicaré toda la historia. Cuando termine el proceso seguro que les daré toda una plática”.

Tras las últimas declarciones de Luis, Sasha Sokol reaccionó en sus redes sociales donde compartió la definición de la palabra cinismo. “Nombre masculino. Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o práctica de forma descarada y deshonesta algo que merece general desaporbación...”.