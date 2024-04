Luis Fonsi rompió el silencio sobre su separación con Adamari López y reveló por qué le es incómodo hablar de ella

A finales de 2009, Luis Fonsi y Adamari López anunciaron formalmente su divorcio, luego de poco más de tres años casados. Esta noticia causó sorpresa entre sus seguidores y los expuso a una serie de cuestionamientos sobre las razones que los llevaron a tomar esta decisión, mismos que hasta el día de hoy aún se hacen presentes ocasionalmente, aspecto que ha llegado a causarle cierta “incomodidad” al cantante.

“El amor se acabó”: Luis Fonsi da su versión sobre su divorcio de Adamari López

Durante su reciente visita al programa de Yordi Rosado, Luis Fonsi se sinceró sobre el principal motivo que, desde su perspectiva, ocasionó que su matrimonio con Adamari López llegara a su fin.

“Lo que pasó fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de ella, simplemente el amor se terminó y eso pasa”, sentenció el cantautor.

Otro punto que el artista tocó de este tema, fue que aunque en ningún momento ha pretendido esconder su pasado, ahora que sus hijos están creciendo, sabe que tiene que ser mucho más cuidadoso con lo que dice y se habla de él de forma mediática.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa. Yo estoy casado y tengo dos hijos, especialmente la niña, que tiene 12 años y puede entrar a internet”, dijo el cantante, haciendo referencia a que no le gustaría que su hija lea artículos malintencionados.

Te puede interesar: Ale Capetillo conquistó las pasarelas de Barcelona al debutar como modelo de vestidos de novia: así fue su especial aparición

El cantante reveló por qué le “incomoda” hablar de su primer matrimonio

Además de sus hijos, Luis Fonsi añadió que para él es sumamente importante cuidar su actual relación con Águeda López, con quien inició una familia en 2011. Esto debido a que sabe que para su esposa puede llegar a ser complicado estar constantemente oyendo cosas de su vida pasada.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo. Hay que cerrar capítulos y creo también que es un tema de respeto a mi señora, ella es súper madura y nunca me ha dicho nada, pero no creo que sea divertido que esté leyendo noticias”, dijo Fonsi, reiterando que su negativa a hablar del tema todos estos años ha sido simplemente porque quiere cuidar la privacidad de su familia.

Finalmente, el puertoriqueño dijo que se alegra por el éxito que Adamari López ha cosechado a lo largo de su trayectoria, pues es algo en lo que trabajó arduamente, al igual que él lo ha hecho con su carrera musical. Por esta razón, Fonsi considera que es importante reconocer estos logros personales y dejar de catalogar a las personas por su vida íntima. “Ella está brillando, le va súper bien, celebremos eso. Dejemos de seguir ligando como “el ex de” o “la ex de”.