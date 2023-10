Luis Miguel enfrentaría proceso legal en los juzgados familiares de la CDMX

Hace unos días, Aracely Arámbula tuvo un encuentro con los medios y habló de la nula relación que existe entre sus hijos y Luis Miguel, quien además nunca ha pagado la manutención de los adolescentes.

“La semana pasada, luego de las declaraciones de Aracely Arámbula y Myrka Dellanos sobre Luis Miguel, no había todavía un proceso, incluso apareció una constancia donde decía que Luis Miguel Gallego Basteri no era deudor alimentició", explicó el periodista y añadió que ya existe un número de expediente con la demanda correspondiente.

Daniel (rojo), Miguel (verde) y Aracely Arámbula en Disney Instagram

“Detectamos que hay un proceso familiar contra Luis Miguel, es un proceso que está en el sistema de juzgados familiares de la Ciudad de México. Tenemos el número de expediente, junto con algunos otros datos que me voy a limitar a no dar por una cuestión de privacidad. Pero podemos confirmar que hay un proceso familiar contra Luis Miguel”, comentó el periodista y reveló que incluso existe otra demanda contra el artista que tiene que ver con cuestiones de propiedad intelectual.

“Al entrar al expediente, dentro del sistema judicial, ahí está el nombre de Luis Miguel, pero el nombre del demandante aparece como actor, es decir, que está en secreto”, mencionó.

Hace unas semanas, la actriz y madre de los hijos de Luis Miguel aprovechó la oportunidad para desmentir las declaraciones de un portal español que alegaba que ella impedía que Luis Miguel viera a sus hijos. “Ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá, es una total mentira”, aseguró.

Arámbula agregó que Luis Miguel siempre ha tenido “las puertas abiertas” para ver a sus hijos. “Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar, ahorita no me interesa verle la cara porque me cae muy mal”, confesó.

Además, señaló que si el cantante desea ver a sus hijos, debería buscarlos y no esperar a que se presenten en uno de sus conciertos.

La actriz también destacó la ironía de la gran imagen pública de Luis Miguel, contrastada con su actitud hacia sus propios hijos. “La verdad es que así como sale ese ‘Sol’ enorme, casi tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, expresó.

Aracely Arámbula reiteró que Luis Miguel es un deudor alimentario, pues no ha contribuido a pagar la pensión que corresponde. “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación”, dijo.