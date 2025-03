Madonna asegura que ‘Emilia Pérez’ es su película favorita y le llueven críticas

Madonna está en el centro de la polémica luego de asegurar que su película favorita del año es ‘Emilia Pérez’, lo que le valió una ola de críticas en redes sociales.

La cinta del cineasta francés Jacques Audiard ha dividido opiniones, sobre todo en México, donde, en general, no ha sido bien recibida debido a su forma de abordar temas sensibles, así como por algunos comentarios por parte del equipo del film.

Por ello, las declaraciones de la intérprete de ‘Material Girl’ no dejaron muy contentos a muchos de sus seguidores, pues además, compartió una fotografía junto a Jacques Audiard, a quien le aplaudió los dos premios Oscar que se llevó su película.

¿Qué dijo Madonna sobre ‘Emilia Pérez’?

Madonna fue una de las invitadas al after party de los premios Oscar el pasado domingo 2 de marzo, y a través de su cuenta en Instagram, la cantante compartió algunas fotografías de su paso por dicho evento.

Además, añadió un mensaje que está dando mucho de qué hablar, pues aplaudió la organización del evento, y afirmó que sentarse junto al director de ‘Emilia Pérez’ fue su momento más destacado de la noche.

“Organizar una fiesta de los Oscar todos los años con mi manager es desafiante, estresante y requiere mucho tiempo. Pero siempre lo logramos al final”, escribió la intérprete de 66 años

“¡¡Pude pasar tiempo con personas que amo y admiro!! Lo más destacado para mí fue sentarme junto a JACQUES AUDIARD, el director de Emilia Pérez, ¡¡¡mi película favorita de este año!!! (Sosteniendo su Oscar) ¡¡¡Y ver actuar a Lil Wayne!!!”, añadió.

Madonna recibe una ola de críticas por aplaudir a ‘Emilia Pérez’

Muchos de sus seguidores se pronunciaron sobre las declaraciones de la cantante, por lo que incluso ya limitó los comentarios en dicha publicación.

“Voy a ignorar lo de Emilia Perez porque te quiero”; “Como Emilia Pérez, mija? Ahora si te pasaste”; “girl ….. not Emilia Perez”; “Hasta me duele la v*lva de escuchar a Madonna decir que su favorita es Emilia Perez”; “Madonna te amo pero not con Emilia Perez, es un insulto a los mexicanos”; “Como me dueles, Madonna”; “Ora que Emilia Pérez Mija, abre el tercer ojo, preciosa”; “Así que tienes un gusto terrible para el cine y un cuestionable conocimiento político e histórico”, fueron algunos comentarios.

Madonna Instagram @madonna

Madonna lloró al ver ‘Emilia Pérez’

A finales de este enero, Karla Sofía Gascón aseguró en una entrevista que Madonna lloró al conocerla personalmente luego de ver su interpretación en ‘Emilia Pérez’.

“Madonna había visto la película ya dos veces y quería recibirnos en Nueva York la segunda vez que la vio. Quería conocerme a mí expresamente además. Me dio un abrazo llorando y fue maravilloso”, relató la actriz española.

Sin embargo, la intérprete aseguró que aunque le emociona que una figura como Madonna haya quedado impactada con la película, ella valora igualmente la emoción del público en general.

“Para mí, si te soy sincera, la emoción de Madonna vale tanto como la de cualquier otro espectador. No es humildad, es la verdad. Obviamente es importante que las personas reconocidas en el mundo tengan el mismo feedback, pero a mí me causa la misma impresión las personas que vienen, que la han visto en el cine y me abrazan y se ponen a llorar, que Madonna”, explicó.

Cabe señalar que el coreógrafo personal de la cantante fue el encargado de montar algunos números musicales de ‘Emilia Pérez’.

¿Cuántos premios Oscar ganó ‘Emilia Pérez’?

Emilia Pérez’ se posicionó como una de las favoritas en la entrega 97 de los premios Oscar con 13 nominaciones, sin embargo, esta cinta no logró imponerse y se quedó con solo dos estatuillas: Mejor actriz de reparto, por Zoe Saldaña, y mejor canción original.

Estas son las categorías en las que ‘Emilia Pérez’ perdió: