VIDEO Así es el trailer de Johanne Sacrebleu’, la mordaz venganza mexicana contra Emilia Pérez

El fenómeno viral que nació como un corto, con una mordaz respuesta cinematográfica a “Emilia Pérez”, da el salto a la pantalla grande en largometraje. ‘Johanne Sacreblu’, la parodia mexicana que conquistó las redes sociales con su humor ácido y su ingeniosa crítica, recién lanzó su tráiler oficial, con el cual desató la expectación y la anticipación entre el público que ya clamaba por más de esta irreverente propuesta.

Creada por la multifacética Camila Aurora, esta producción que comenzó como un cortometraje de bajo presupuesto, se expande ahora a un largometraje que promete una experiencia aún más hilarante y provocadora.

¿De qué trata Johanne Sacrebleu?

La película sigue a Johanne Sacrebleu, una mujer trans que regresa a su pueblo natal en Francia después de un tiempo en México. Sin embargo, su familia, dueña de una panadería de baguettes, la rechaza como heredera debido a su transición. Paralelamente, Agtugo Ratatouille, un hombre trans y heredero de la panadería rival, también enfrenta el desprecio de su familia. Ambos son forzados a competir en un absurdo duelo para definir quién merece continuar con el negocio familiar, mientras luchan contra los estereotipos culturales.

¿Dónde y cuándo se estrena ‘Johanne Sacreblu’?

El estreno de ‘Johanne Sacreblu: ahora es más personal’ está programado para el 28 de febrero, con lo que se marcaría el fin de este fenómeno cinematográfico - al menos en su exhibición inicial. Según ha anunciado la producción, la película solo se proyectará de 7 a 10 días, el tiempo será decidido de acuerdo al número de estados en los que logre exhibirse. Este lanzamiento limitado añade un elemento de exclusividad y urgencia para no perderse esta propuesta cinematográfica única.

Aunque los detalles específicos de las salas de cine y los estados aún no han sido revelados, la expectativa es alta. El cortometraje original ya demostró su poder de convocatoria al lograr un sorprendente éxito en salas limitadas de la cadena CineDot, donde incluso superó a producciones de Hollywood en ingresos por pantalla, y por supuesto, a la taquilla de “Emilia Pérez” . Se espera que el largometraje, impulsado por la viralidad y el creciente interés del público, alcance una distribución más amplia y repita, o incluso supere, el éxito de su predecesor.

¿Por qué hacer el largometraje de ‘Johanne Sacreblu’?

Lo que inicialmente fue concebido como un video corto y satírico en el canal de YouTube ‘CámiiLeo’ se ha transformado en un verdadero fenómeno cultural. Inspirada en la película francesa “Emilia Pérez” y su controvertida representación de México, Camila Aurora, activista trans y creadora de contenido, dio vida a ‘Johanne Sacreblu el musical’. Este cortometraje, una crítica mordaz al director francés Jacques Audiard y su obra, rápidamente escaló en popularidad, al acumular millones de visitas y generar un intenso debate sobre la representación cultural en el cine internacional.

Su humor cargado de clichés franceses, baguettes, ratas y un acento galo exagerado, conectó de inmediato con el público. Frases ingeniosas y provocativas basadas en palabras de la película o de las declaraciones del controvertido director, tales como “Nos enseñó como manejag nuestgos pgoblemas” o “Fgancia gesumida en una película” (siempre jugando con la “g” para imitar el acento francés), se viralizaron hasta convertir a ‘Johanne Sacreblu’ en un fenómeno de internet. La demanda popular por extender este universo paródico no se hizo esperar, lo que llevó a Camila Aurora a dar el paso natural: transformar el corto viral en un largometraje.

¿Qué parodia ‘Johanne Sacreblu’ de la película ‘Emilia Pérez’?

‘Johanne Sacreblu: ahora es más personal’, título de esta nueva entrega, lleva la parodia a un nuevo nivel. La premisa central se mantiene: ridiculizar la forma en que “Emilia Pérez” retrata a México, al invertir los roles y exagerar los estereotipos franceses . Si “Emilia Pérez” fue criticada por su visión estereotipada y, para muchos, ofensiva de la cultura mexicana, ‘Johanne Sacreblu’ responde con la misma moneda, al presentar una Francia caricaturesca y llena de clichés, pero realizada con esa intención.

El tráiler adelanta el tono irreverente y provocador del largometraje. Se burlan elementos icónicos franceses como las boinas, las camisas a rayas, el acento exagerado, y hasta la supuesta “falta de higiene” de los parisinos (compensada, según la parodia, con un uso excesivo de perfume). La película no escatima en referencias culturales, históricas y sociales, desde la gastronomía francesa (baguettes, cruasanes, queso, vino, ancas de rana) hasta figuras históricas como María Antonieta y Napoleón Bonaparte. Incluso personajes de la cultura pop como Ladybug y Cat Noir (de la serie Miraculous) y Homero Simpson (con su icónica frase "¡Qué elegancia la de Francia!”) se suman a la sátira.

¿Quiénes son los influencers que participan en ‘Johanne Sacreblu’?

El elenco de ‘Johanne Sacreblu’ es una mezcla vibrante de talento actoral y figuras influyentes del mundo digital mexicano. Camila Aurora lidera el proyecto como directora y creadora, además de como protagonista, al interpretar a Johanne Sacreblu. Junto a ella, se suman reconocidos influencers que aportan su carisma y popularidad a la producción:



Insulini: Músico y cantante, quien además de actuar en la película, contribuye a la banda sonora del proyecto.

Músico y cantante, quien además de actuar en la película, contribuye a la banda sonora del proyecto. Polly Padilla : Bióloga y creadora de contenido científico, aporta una cuota de humor inteligente y científico al elenco.

: Bióloga y creadora de contenido científico, aporta una cuota de humor inteligente y científico al elenco. Lalo Garza: Este actor de doblaje de renombre, conocido por dar voz a personajes icónicos como Krillin en “Dragon Ball” y Josh en “Drake & Josh”, suma su experiencia actoral a la parodia.

Este actor de doblaje de renombre, conocido por dar voz a personajes icónicos como Krillin en “Dragon Ball” y Josh en “Drake & Josh”, suma su experiencia actoral a la parodia. Alejandra Bogue: Actriz trans y figura del entretenimiento en México, icono de la comunidad LGBTQ+ que aporta visibilidad y representación al proyecto.

Camila Aurora ha destacado que la participación de estos influencers fue espontánea y genuina. “Yo no busqué a nadie. Estos cinco invitados se sumaron por puro cotorreo. Son personas que ya nos seguíamos y me mandaron un mensaje para felicitarme. Y me empezaron a decir, ‘oye, si se hace, se arma algo’, y yo dije, ‘güey, sobres’”, explicó la cineasta, para revelar la naturaleza colaborativa y orgánica del proyecto.

¿Qué significa Sacrebleu y por qué se llama así la mordaz parodia mexicana de Emilia Pérez?

El título ‘Johanne Sacreblu’ no es casualidad, sino una declaración de intenciones. “Sacrebleu” es una expresión francesa arcaica, casi en desuso en Francia, que se utilizaba para expresar sorpresa o irritación, equivalente a un "¡Cielos!” o "¡Caramba!” en español. Al adoptar esta expresión como apellido para la familia protagonista, la parodia juega con el estereotipo de una Francia “anticuada” y “cliché”, a fin de reforzar el tono humorístico y crítico de la obra.

La elección del nombre ‘Johanne Sacreblu’ para la parodia de “Emilia Pérez” es un golpe maestro de Camila Aurora. No solo evoca sonoridades francesas (aunque con una ortografía deliberadamente incorrecta), también encapsula la esencia de la sátira: una reacción - quizás de sorpresa, quizás de irritación - ante una representación cultural que se percibe como estereotipada y ofensiva. ‘Johanne Sacreblu’, en su nombre y en su propuesta cinematográfica, se presenta como una “venganza” cultural (como la ha calificado Vanity Fair Francia) que utiliza el humor y la exageración para confrontar y cuestionar las narrativas dominantes en el cine internacional.