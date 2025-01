Quién es Jacques Audiard, el polémico director de ‘Emilia Pérez’ que calificó al español como un lenguaje de pobres

La conversación en torno a la película “Emilia Pérez” ha estado cargada de controversia desde su lanzamiento. Lo que inicialmente comenzó como un debate sobre la representación de México y la problemática de la desaparición de personas en la trama, terminó por centrarse en las declaraciones de su director, el francés Jacques Audiard, quien describió el idioma español como “un lenguaje de países modestos, de pobres y migrantes”.

Estas palabras detonaron una oleada de críticas en redes sociales y de cuestionamientos sobre la visión que el realizador tiene de la cultura hispanohablante.

¿Por qué se ha generado tanta polémica alrededor de Jacques Audiard?

Jacques Audiard es un cineasta reconocido en Europa, con una trayectoria que le ha valido premios en importantes festivales y academias de cine. Sin embargo, su reputación se vio opacada recientemente a raíz de sus comentarios sobre el idioma español, pronunciados durante una entrevista con el medio francés Konbini. En ella, el director sostuvo que el español era una lengua propia de países emergentes y humildes, lo que muchos han interpretado como una visión despectiva hacia los hispanohablantes.

Además de esta controversia, el estreno de “Emilia Pérez” encendió el debate al incluir elementos delicados de la realidad mexicana, como la presencia de narcotraficantes y la alusión a la crisis de personas desaparecidas. Audiard, consciente del impacto que esto podía tener, pidió disculpas por adelantado cuando presentó la película en México, al alegar que no deseaba ofender ni trivializar problemáticas tan sensibles.

“Emilia Pérez”:

Porque su director, Jacques Audiard, aseguró lo siguiente en un entrevista en Francia: ‘El español es un lenguaje de paises modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes.’ pic.twitter.com/nkjBPGAhkF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 29, 2025

Sin embargo, sus disculpas quedaron desvanecidas por sus propias palabras cuando describe que no le pareció necesario hacer una investigación profunda sobre la situación en México para hacer su película, ni le parece importante contratar actores mexicanos al no encontrar talento. De manera similar, se expresa como un amante de los idiomas, pero no vio necesario saber español para hacer una película en español.

¿Quién es Jacques Audiard?

Nacido en París el 30 de abril de 1952, Jacques Audiard proviene de una familia fuertemente ligada al séptimo arte. Su padre, Michel Audiard, fue un notable guionista y director, lo que le permitió acercarse al mundo del cine desde temprana edad. A inicios de la década de 1980, Jacques incursionó en la escritura de guiones que llegaron a la gran pantalla, entre ellos obras como “Réveillon chez Bob!” y “Mortelle randonnée”.

En 1994, dirigió su primer largometraje, “Mira a los hombres caer”, que fue reconocido con el premio César a la mejor ópera prima. Dos años más tarde presentó “Un héroe muy discreto”, un drama inspirado en la novela homónima de Jean-François Deniau. Desde entonces, su filmografía se ha destacado por la intensidad y el enfoque social de sus historias, lo que ha llevado a Audiard a convertirse en uno de los directores franceses más célebres de las últimas décadas.

A lo largo de su carrera, Jacques Audiard ha acumulado elogios en múltiples frentes. Obtuvo un César a la mejor película en 2005 por “De latir, mi corazón se ha parado” y nuevamente en 2010 por “Un profeta”, un drama carcelario que expone el choque entre la mafia corsa y la árabe. Recibió además el BAFTA a la mejor película en habla no inglesa y ganó el Gran Premio en el Festival de Cannes.

Sin embargo, su perspectiva sobre la falta de representación femenina en los festivales de cine, expresada en la Mostra de Venecia de 2018, reveló también su compromiso con la equidad, aunque sus declaraciones recientes sobre el idioma español han empañado parte de su imagen progresista.

¿Qué caracteriza la producción de “Emilia Pérez”?

“Emilia Pérez” es un musical ambientado en México, con la participación de la actriz española Karla Sofía Gascón y un guion que aborda realidades crudas, como la violencia vinculada al narcotráfico y la desaparición de personas. En este proyecto, Audiard optó por filmar casi íntegramente en español. Según ha manifestado en distintas entrevistas, su contacto con México y su fascinación por la energía de las ciudades fueron la fuente de inspiración para desarrollar la historia.

Aun así, el acercamiento de Audiard al español no estuvo exento de polémica. Sus declaraciones sobre “el lenguaje de países modestos y emergentes” resultaron ofensivas para amplios sectores de la audiencia, que tacharon sus palabras de clasistas y denigrantes. La controversia se avivó cuando usuarios en redes sociales, tanto en México como en otras naciones hispanas, expresaron su descontento con la visión que el cineasta proyectaba sobre la lengua, confirmado en la falta de coherencia en las letras de las canciones.

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, dice que "el español es un lenguaje modesto, de pobres y migrantes". La última vez que una película de Jacques Audiard estuvo nominada al Oscar perdió contra una película de verdad hablada en español: El secreto de sus ojos. pic.twitter.com/t2nzO66I2D — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) January 30, 2025

¿Qué dijo Jacques Audiard sobre la controversia de “Emilia Pérez” en México?

Durante su visita al país para promocionar la película, el director pidió una disculpa ante quienes consideraron que “Emilia Pérez” abordaba con ligereza el fenómeno del narcotráfico y la problemática de los desaparecidos en territorio mexicano.

Audiard señaló que investigó la situación para no ofender a la población ni presentar una caricatura de la realidad. Subrayó que su intención era acercar el tema con la mayor prudencia posible, consciente de lo delicado que resulta tratar asuntos como la violencia y el crimen organizado en la pantalla. Pese a esto, las críticas no cesaron, pues parte del público consideró que su aproximación seguía siendo superficial y burlesca o, al menos, insuficiente para reflejar la complejidad de la situación.

¿Qué películas ha dirigido Jacques Audiard?

Jacques Audiard cuenta con una obra filmográfica de renombre. En 1994, debutó con “Mira a los hombres caer”, un relato sobre amistad y supervivencia. Dos años más tarde estrenó “Un héroe muy discreto”, en la que trabajó el tema de la identidad durante la posguerra. Más adelante presentó “Lee mis labios” (2001), reconocida por su intensidad narrativa.

En 2005 sorprendió con “De latir, mi corazón se ha parado”, ganadora de ocho Premios César, incluidos mejor película y mejor director. Con “Un profeta” (2009) logró un amplio reconocimiento internacional que confirmó su prestigio como realizador.

Posteriormente, dirigió “De óxido y hueso” (2012) y “Dheepan” (2015), con las que continuó explorando la dureza de los entornos marginales, al tiempo que en 2018 se aventuró en el género western con “The Sisters Brothers”. Finalmente, en 2024 estrenó “Emilia Pérez”, la obra que lo ha situado en el centro de la polémica por su visión sobre el idioma español y por el tratamiento de la realidad mexicana.