Qué inspiró a Jacques Audiard a hacer la película de “Emilia Pérez”, la película que indignó a los mexicanos

La película “Emilia Pérez” , dirigida por el reconocido cineasta francés Jacques Audiard, ha generado controversia desde su estreno. Con una trama que mezcla elementos de identidad, crimen y transformación personal, la cinta, que ha sido aclamada en festivales internacionales, también ha despertado críticas en México debido a la percepción de un enfoque superficial sobre temas sensibles.

¿De qué trata “Emilia Pérez”?

La película narra la historia de “Manitas”, un narcotraficante mexicano que decide desaparecer de su mundo para cumplir su sueño de transicionar y convertirse en mujer. Para lograrlo, recurre a una abogada, interpretada por Zoë Saldaña, quien lo ayuda en su transformación.

“Manitas”, quien adopta el nombre de Emilia Pérez tras su transición, es interpretado por Karla Sofía Gascón, una actriz transgénero española. La historia combina elementos de musical, drama y surrealismo, lo que la convierte en una propuesta única.

¿Quién inspiró a Jacques Audiard para crear “Emilia Pérez”?

Aunque pueda parecer una historia basada en hechos reales, el director se inspiró en el libro "Écuote”, escrito por Boris Razon. En este texto, un personaje secundario es un capo de la droga que desea realizar una transición de género, pero no se desarrolla en profundidad. Audiard, amigo del autor, compró los derechos para expandir la historia y convertirla en el eje central de su película.

“La novela me dio la base para explorar un tema complejo y lleno de matices como la identidad y la transformación personal”, explicó el cineasta en una entrevista.

¿Por qué es tan controvertida “Emilia Pérez” para los mexicanos?

Las críticas en México han surgido por varias razones. En primer lugar, Audiard confesó no haberse sumergido profundamente en el contexto cultural y social del país. Aunque realizó investigaciones previas, estas se enfocaron más en aspectos sociológicos y criminales que en los matices culturales de México. Según su percepción, no era necesario investigar más, ni conocer el país, pues no deseaba hacer un documental.

Una de las críticas más fuertes proviene de cómo la película aborda el tema de las desapariciones en México, un problema profundamente doloroso y vigente en la sociedad. En la trama, el personaje de “Manitas”, responsable de múltiples desapariciones y actos de violencia, termina por ser alabado por su rol en resolver los mismos problemas que generó. Este enfoque ha sido visto como insensible y descontextualizado, al tratar un tema que afecta a miles de familias mexicanas con una narrativa que diluye su gravedad.

Además, gran parte de la película se filmó en estudios franceses y cuenta con un elenco predominantemente extranjero con poco o nada de dominio del idioma, lo que ha generado una sensación de desconexión con la realidad mexicana. La temática del narcotráfico y la violencia también ha sido cuestionada por tratarse de un tema doloroso para muchas familias en el país.

¿Qué ha dicho Jacques Audiard acerca de la reacción de los mexicanos ante su película?

“Es una película bastarda, como yo”, declaró Audiard, para defender su obra como una propuesta que trasciende lo verosímil y busca narrar historias universales. El cineasta también explicó que la intención nunca fue realizar un documental o representar con absoluta fidelidad la realidad mexicana, sino explorar temas universales como la identidad y la redención desde un prisma creativo.

¿Cuándo se estrena “Emilia Pérez” en México?

La película llegará a las salas de Cinemex, Cinépolis y Cinedot el jueves 23 de enero de 2025. Aunque enfrenta una recepción mixta en redes sociales, los premios obtenidos en festivales internacionales podrían atraer a un público curioso por experimentar esta propuesta cinematográfica.

¿Cuál es el elenco completo de “Emilia Pérez”?

El reparto de esta película francesa incluye a los siguientes actores:

Karla Sofía Gascón como Emilia Pérez / Juan ""Manitas"" del Monte , un narcotraficante que busca realizar una transición de género.

, un narcotraficante que busca realizar una transición de género. Zoë Saldaña como Rita Mora Castro , la abogada contratada por ""Manitas"" para ayudarlo a desaparecer y cumplir su transformación.

, la abogada contratada por ""Manitas"" para ayudarlo a desaparecer y cumplir su transformación. Selena Gomez como Jessica “Jessi” del Monte , esposa de “Manitas” y madre de dos hijos, criada en Estados Unidos.

, esposa de “Manitas” y madre de dos hijos, criada en Estados Unidos. Adriana Paz como Epifanía Flores , pareja de Emilia.

, pareja de Emilia. Édgar Ramírez como Gustavo Brun , amante de Jessi.

, amante de Jessi. Mark Ivanir como Dr. Wasserman , el médico que realiza la cirugía de reasignación de género a “Manitas”.

, el médico que realiza la cirugía de reasignación de género a “Manitas”. Jonas Paz-Benavides como un periodista que investiga los eventos relacionados con “Manitas”.

como un periodista que investiga los eventos relacionados con “Manitas”. Daniel Velasco Acosta como Édgar.

como Édgar. Sébastien Fruit como El Flaco.

Esta combinación de talentos internacionales y una narrativa única ha generado un gran interés, a pesar de las controversias.