Quién es Adriana Paz, la única actriz mexicana en el elenco ‘“Emilia Pérez”’

La película “Emilia Pérez” continúa en el centro de la polémica desde que comenzó su recorrido por festivales de cine nacionales e internacionales. Sin embargo, también puso en el mapa a la actriz Adriana Paz, quien se destaca por ser la única mexicana en un elenco repleto de figuras internacionales, lo que resalta su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión.

¿Quién es Adriana Paz? Breve biografía

Nacida el 13 de enero de 1980 en la Ciudad de México, Adriana Paz se formó en Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde sus primeros años de carrera, mostró un fuerte interés por las artes escénicas y pronto se aventuró a actuar en diversas obras de teatro, incluso antes de concluir sus estudios. Su inquietud por ampliar horizontes la llevó a España, donde cursó talleres de danza y teatro en Tarragona y Barcelona, además de participar en espectáculos musicales y anuncios publicitarios.

La actriz mexicana es, hasta la fecha, la primera de su nacionalidad en obtener el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su participación en la película “Emilia Pérez”, galardón que compartió junto a sus compañeras de reparto. También ha sido reconocida en múltiples ocasiones por la industria cinematográfica de su país, donde ha recibido tres premios Ariel a lo largo de su trayectoria y se ganó una nominación al Premio Goya por su trabajo en “El autor” (2017).

Aunque es ampliamente recordada por su papel de “Altagracia” en la serie de televisión española “Vis a vis”, la carrera de Adriana Paz abarca más de 25 producciones cinematográficas entre largometrajes y cortometrajes, donde ha colaborado con directores como Carlos Cuarón, Carlos Carrera y Aarón Fernández Lesur.

¿En qué series y películas ha salido Adriana Paz?

A lo largo de su trayectoria, Adriana Paz ha participado en una variedad de producciones de distintos géneros. Algunas de las más destacadas son:



“Rudo y Cursi” (2008), donde interpretó a Toña, rol que la llevó a su primera nominación a un premio Ariel.

y , producciones por las cuales también obtuvo reconocimientos en los premios Ariel. “El autor” (2017), cinta española donde dio vida a Irene, personaje que le generó una nominación al Premio Goya a Mejor Actriz Revelación.

En los últimos años, ha incursionado en series y proyectos internacionales, desde producciones estadounidenses hasta españolas para consolidarse como una de las actrices mexicanas con mayor proyección fuera de su país.

¿Qué pasó con Adriana Paz en la Cineteca?

La situación más reciente que colocó a Adriana Paz en el centro de la conversación ocurrió durante una función especial de “Emilia Pérez” en la Cineteca Nacional, organizada para estudiantes de la UAM Azcapotzalco. El director de la cinta, Jacques Audiard, canceló inesperadamente su asistencia, lo que generó enorme polémica.

Ante la ausencia de Audiard, fue Adriana Paz quien dio la cara por “Emilia Pérez”. La actriz se quedó al final de la proyección para responder preguntas del público, que se mostraba inquieto por las polémicas que rodean la trama y las críticas hacia la pronunciación del español por parte de algunos miembros del elenco, incluidas las observaciones hechas por Eugenio Derbez sobre la participación de Selena Gómez.

Durante la charla, Adriana Paz subrayó que la película no se centra en el narcotráfico, sino en el proceso de transformación de un personaje que no se siente cómodo con su identidad de género. También explicó que el acento de Selena Gómez responde a un contexto familiar en el que la actriz y cantante no creció hablando español de manera cotidiana. Su disposición a dialogar y aclarar dudas ha sido muy aplaudida por usuarios en redes sociales, quienes valoraron la valentía de la actriz mexicana al presentarse sin el respaldo del director, quien obtuvo una reacción totalmente opuesta por parte del público presente y en redes.

Su postura abierta y dispuesta al diálogo también quedó reflejada en dicha función en la Cineteca, donde su firmeza y cercanía con el público reforzaron su imagen como una de las actrices mexicanas más comprometidas con sus proyectos y con la defensa de la representación femenina en el cine.

¿Cuándo se estrena “"Emilia Pérez"” en México?

La película “"Emilia Pérez"” ya ha recorrido importantes festivales de cine y también se ha lanzado en ciertas regiones a través de plataformas de streaming como Netflix. Sin embargo, para el público mexicano, el estreno en salas de cine está previsto para el 23 de enero de 2025.

Se espera que el lanzamiento en México despierte gran interés, no sólo por la controversia que ha suscitado la cinta, sino también por su éxito en el extranjero, incluida una presencia destacada en certámenes internacionales y la obtención de varios premios, como los Globos de Oro.

¿De qué trata “"Emilia Pérez"”?

Descrita como un drama musical, “Emilia Pérez” se centra en el personaje de Juan “Manitas” Del Monte, un poderoso líder del narcotráfico que decide abandonar su actividad criminal para someterse a una cirugía de reasignación de género y convertirse en “Emilia Pérez”. En esta transición, busca la ayuda de Rita, una abogada con una carrera estancada, para fingir su muerte y emprender una nueva vida.

La cinta se vale de números musicales y canciones originales para narrar la historia de cuatro mujeres que se enfrentan a diversos retos en busca de su felicidad y realización personal. Aunque el narcotráfico y sus consecuencias aparecen como telón de fondo, la trama principal gira en torno a la identidad de género, la redención y la esperanza de un futuro distinto.

Elenco completo de “"Emilia Pérez"”

Aunque Adriana Paz es la única actriz mexicana del reparto principal, la producción de “Emilia Pérez” reúne a un elenco con gran presencia internacional:



Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña en el papel de Rita Moro Castro, la abogada que ayuda a Emilia a fingir su muerte.

en el papel de Rita Moro Castro, la abogada que ayuda a Emilia a fingir su muerte. Selena Gómez da vida a Jessi Del Monte, la esposa de Juan antes de su transición y pieza clave en el desarrollo de la trama.

da vida a Jessi Del Monte, la esposa de Juan antes de su transición y pieza clave en el desarrollo de la trama. Adriana Paz como Epifanía, una mujer que, buscando justicia para su marido abusivo, termina involucrada con la organización de Emilia.

como Epifanía, una mujer que, buscando justicia para su marido abusivo, termina involucrada con la organización de Emilia. Edgar Ramírez interpreta a Gustavo Brun, un personaje esencial en la transformación de Juan “Manitas”.

interpreta a Gustavo Brun, un personaje esencial en la transformación de Juan “Manitas”. Mark Ivanir asume el rol del Dr. Wasserman, encargado de la cirugía de reasignación de género.

Esta diversidad en el reparto ha generado un gran interés mediático y la película ya se perfila como una fuerte contendiente en la temporada de premios. De hecho, “Emilia Pérez” llegó a posicionarse como el filme con más nominaciones para los Golden Globes 2025, sumando un total de 10.