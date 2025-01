Qué es ‘Johanne Sacreblu’ y dónde ver la mordaz parodia que los mexicanos hicieron de ‘Emilia Pérez’

La creatividad mexicana ha demostrado una vez más su capacidad para transformar la crítica en arte. En respuesta a la película francesa ‘Emilia Pérez’ , que generó opiniones divididas por su representación de temas sensibles en México, surge ‘Johanne Sacreblu’, un cortometraje musical que satiriza tanto al filme como a la cultura francesa. Con un enfoque humorístico y crítico, este mediometraje ha conquistado las redes sociales y captado la atención de miles de espectadores internacionalmente.

El cortometraje, dirigido por Camila D. Aurora, no solo se burla de los estereotipos franceses, también critica el tratamiento narrativo de ‘Emilia Pérez’. A través de números musicales y escenas satíricas, ‘Johanne Sacreblu’ ha generado un debate sobre cómo se perciben y representan diferentes culturas en el cine.

¿Cómo surge ‘Johanne Sacreblu’ como respuesta a ‘Emilia Pérez’?

‘Johanne Sacreblu’ es un cortometraje musical que ha causado revuelo en redes sociales por su crítica mordaz a la película francesa ‘Emilia Pérez’ y a la cultura francesa en general. Dirigido por Camila D. Aurora, una creadora trans mexicana, este mediometraje parodia elementos centrales de la película dirigida por Jacques Audiard, mientras satiriza los estereotipos de Francia y los problemas sociales de ese país.

El proyecto nació como una respuesta a la recepción dividida de ‘Emilia Pérez’, particularmente entre los espectadores mexicanos, quienes han criticado el tratamiento de temas sensibles como el narcotráfico y las desapariciones forzadas en México. Sin embargo, las respuestas positivas se han dado en toda Latinoamérica, en un reflejo de unión contra los estereotipos culturales que tradicionalmente han afectado a esa región.

En menos de un día, ‘Johanne Sacreblu’ acumuló cientos de miles de reproducciones en YouTube, para posicionarse como un fenómeno viral que combina humor ácido y crítica social.

"Johanne Sacreblu":

Por comentarios sobre el video que hicieron Mexicanos en respuesta a los Franceses por Emilia Pérez. pic.twitter.com/URRqQWRjE1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 25, 2025

¿De qué trata ‘Johanne Sacreblu’?

‘Johanne Sacreblu’ se presenta como un “homenaje” a ‘Emilia Pérez’, pero su intención es claramente satírica. El cortometraje comienza con un número musical titulado “Bienvenidos a la France”, donde personajes estereotipados cantan sobre la cultura francesa con frases como: “Bienvenidos a la France, donde te roban el corazón y la cartera”. A través de referencias a crepas, croissants, baguettes, ratas y personajes como Lady Bug, la parodia explora y exagera los clichés asociados con Francia. Cabe mencionar que las ratas hacen referencia a la película Ratatouille, mientras que Lady Bug se desarrolla en París. También se mencionan a Emily in Paris, por la famosa serie. Estas referencias son una forma de expresar cómo los estereotipos culturales se presentan en cualquier medio y formato.

El corto también incluye una crítica directa a Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, con una canción titulada “Un hombre basura”, en la que se le acusa de lucrar con otras culturas y de cancelar eventos en el último momento. Para acentuar el estereotipo, se agregan sonidos en las palabras y nombres, con la idea imitar un exagerado acento francés.

En una escena memorable, se parodia una secuencia de ‘Emilia Pérez’, aunque se cambiaron sus líricas por frases humorísticas que ridiculizan la trama y el tratamiento musical de la película original, en referencia a las letras sin sentido que se usaron en algunas de las canciones.

🗼Johanne Sacreblu "Elmusical" un homenaje a "#EmiliaPérez" se estreno hace unas horas en la plataforma de YouTube. La historia basada en Francia ha recibido buenas críticas por parte de la crítica Mexicana. Espero verla en Cannes y que gane varios globos de oro y algún oscar. ❤️ pic.twitter.com/TAivZTPvVM — 💋💋 (@_delmaar) January 25, 2025

¿De qué trata ‘Emilia Pérez’?

‘Emilia Pérez’ es una película francesa que combina elementos de comedia musical y drama social. La trama sigue a un líder del narcotráfico que decide transicionar género para escapar de la justicia, convirtiéndose en Emilia Pérez. El filme, protagonizado por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Zoe Saldaña, ha sido reconocido en el circuito internacional, donde ha ganado premios como el del Festival de Cannes y varios Globos de Oro.

Sin embargo, la película ha sido objeto de críticas en México debido a su representación del narcotráfico y la problemática de las desapariciones forzadas. Muchos espectadores consideran que el filme trivializa estos temas al retratar al responsable de las desapariciones como un héroe, lo que ha generado un fuerte debate sobre la visión extranjera de los problemas mexicanos.

¿Por qué ‘Emilia Pérez’ indignó a los mexicanos?

Una de las principales razones del descontento en México es el tratamiento superficial de las desapariciones forzadas y el narcotráfico. En la película, el personaje de Emilia Pérez, quien es responsable de numerosos crímenes, se redime y se convierte en una figura que ayuda a resolver estas problemáticas en una especie de redención inverosímil por el tratamiento de la historia, algo que muchos consideran inapropiado y ofensivo.

Además, las declaraciones del director Jacques Audiard sobre la falta de investigación profunda en México puesto que no era necesario, avivaron las críticas. Su enfoque está basado en estereotipos que algunos consideran una visión romantizada y poco realista del narcotráfico, lo que ha llevado a un rechazo generalizado por parte del público local.

Sin mencionar que se declaró que no se contrataron actores mexicanos para los papeles principales, por no haber encontrado el talento que necesitaban, aunque no se especificó el tipo de talento.

¿Cómo fueron recibidas ‘Emilia Pérez’ y ‘Johanne Sacreblu’?

Mientras que ‘Emilia Pérez’ tuvo un debut discreto en la taquilla mexicana, por el cual se colocó en el quinto lugar con una recaudación de 1.5 millones de pesos y 20 mil espectadores en su primer día, ‘Johanne Sacreblu’ arrasó en redes sociales.

‘Emilia Pérez’ fue estrenada el pasado jueves 23 de enero, mientras que el cortometraje se estrenó el sábado 25 con algunos avances un día anterior. A pesar de haber sido borrado de la plataforma Tik Tok en su lanzamiento, el cortometraje alcanzó más de 70 mil reproducciones en solo 24 horas. Al momento de la redacción de esta nota, sobrepasa los 575 mil reproducciones, solamente en la plataforma YouTube.

El contraste entre ambas producciones es evidente. Mientras ‘Emilia Pérez’ busca brillar en el circuito internacional con una narrativa ambiciosa, ‘Johanne Sacreblu’ se apoya en la irreverencia y la crítica cultural para conectar con el público mexicano. Este fenómeno demuestra que, a veces, las producciones independientes logran mayor impacto emocional que las grandes superproducciones.

Johanne Sacreblu, la producción indepediente hecha por mexicanos como respuesta a Emilia Pérez, ya se encuentra en el sitio IMDB, donde actualmente ostenta una calificación promedio de 9.8/10, un nuevo triunfo para el cine mexicano. pic.twitter.com/oFul3z2vM4 — StarDisciple (@Unknownical) January 26, 2025

¿Quién creó ‘Johanne Sacreblu’?

‘Johanne Sacreblu’ es obra de Camila D. Aurora, una creadora trans mexicana que ideó el proyecto como una forma de expresar su descontento con ‘Emilia Pérez’. El mediometraje fue desarrollado con un equipo diverso de actores y colaboradores, quienes trabajaron con recursos limitados pero lograron capturar la atención del público con su crítica ácida y su enfoque humorístico.

El corto, que inicialmente comenzó como una idea en TikTok, fue eliminado de esa plataforma pero logró gran éxito en YouTube, donde acumuló cientos de miles de reproducciones en pocas horas, y le llevó a ser tendencia en otras redes, como X, donde al mismo tiempo alcanzó el tercer lugar en tendencia nacional. Camila Aurora declaró que de haber tenido mayor presupuesto, habría realizado algo más ambicioso.

¿Dónde ver ‘Johanne Sacreblu’?

Actualmente, ‘Johanne Sacreblu’ está disponible de forma gratuita en YouTube, donde sigue acumulando reproducciones y generando conversaciones en redes sociales. Su formato accesible y su tono irreverente han convertido al mediometraje en un fenómeno viral, que además le convierte en una de las respuestas más creativas y polémicas a ‘Emilia Pérez’.