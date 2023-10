Maite Perroni habla sobre su beso fallido con Bad Bunny: esto dijo

En los Premios Billboard 2023, Maite Perroni se convirtió en el centro de atención al protagonizar un momento inusual con Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, en lugar de darle un beso como ella esperaba, le ofreció un apretón de manos, lo que generó controversia y se volvió viral en las redes sociales.

Después de que el incidente se difundió en todo el mundo, los internautas expresaron diversas opiniones al respecto. Algunos criticaron a Bad Bunny por lo que consideraron un gesto de falta de respeto hacia Maite Perroni, mientras que otros argumentaron que la situación podría deberse a diferencias culturales o simplemente a una confusión de perspectiva de la cámara.

Esto dijo Maite Perroni sobre el ‘desaire’ de Bad Bunny

Maite Perroni habló sobre el tema cuando fue abordada por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La cantante explicó que no se sintió despreciada en ningún momento y que la situación fue una mera confusión amplificada por la lente de la cámara.

“No lo viví de esa manera, fue un momento que se da en segundos. Yo no me quedé ni siquiera con esa sensación. La verdad es que ni siquiera lo sentí así, ya cuando vi el video dije claro, si le hacen cámara lenta, close up, se hace terrible todo, pero no”, comentó Maite Perroni.

Además, la artista destacó que Bad Bunny es un artista que admiran y que ha mostrado su apoyo y cariño hacia RBD, la icónica agrupación a la que ella pertenecía. En ese sentido, señaló que no hay motivo para amplificar la situación y que ambos artistas tienen un respeto mutuo.

RBD y Peso Pluma

En cuanto a su encuentro con el músico mexicano Hassan Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, Maite Perroni expresó que es una persona agradable y encantadora, al igual que su familia. Surgieron rumores sobre una posible colaboración musical entre ellos, y Perroni afirmó que estarían encantados de trabajar juntos, sumando esfuerzos en el mundo de la música.

Por último, Maite Perroni habló sobre su experiencia en el regreso de RBD y cómo está disfrutando este momento pleno en su carrera y vida personal. A pesar de las críticas en las redes sociales, la cantante enfatizó que están viviendo un momento afortunado y que están rompiendo récords a nivel internacional, lo que es lo más importante para ellos como grupo mexicano.