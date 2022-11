Majo Aguilar nos habla de su nominación a su primer Latin Grammy

Majo Aguilar nos cuenta sobre lo que significa ser una ranchera en la actualidad y cómo dándole un toque personal a lo tradicional, ha logrado que las nuevas generaciones se acerquen otra vez a la música regional.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Christopher Armenta y cortesía Instagram

En entrevista con la cantante Majo Aguilar, nos cuenta sobre lo entusiasmada que se encuentra en este momento de su vida, pues este último año, muchos de sus sueños se empezaron a hacer realidad; sus sencillos empezaron a estar en los primeros lugares de la radio, sus redes sociales empezaron a crecer y fue nominada a su primer Latin Grammy.

“Ya llevaba 4 años desde que saqué mi primer EP, pero en cuanto empecé a hacer música ranchera, muchos medios y el público, me voltearon a ver como en ningún otro momento de mi carrera. Era algo que siempre quise que pasara, pero fue muy inesperado, nunca me imaginé que en un año tantas cosas pudieran cambiar”.

¿Cómo ha sido para ti posicionar las rancheras en lo alto de la industria de la música?

Creo que la clave para posicionarla de esa manera y que cada vez más jóvenes se vuelvan a acercar a ella, ha sido que soy completamente transparente; en el escenario y fuera de él. En este momento estoy creando mi imagen como ranchera galáctica porque me gusta mucho el brillo, el espacio y el estilo escandaloso. El mariachi es dramático, entonces le estoy dando un toque moderno usando sombreros, botas y lentes con brillos y colores. Estoy rompiendo con el estereotipo de una ranchera convencional.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones relacionándose con la música ranchera?

Los veo súper puestos. Me sorprendí mucho cuando me enteré que la mayoría de mis seguidores tienen entre 18 y 25 años. Creo que lo que está ayudando mucho, aunque sea un tema controversial, es que los jóvenes cantantes que estamos haciendo rancheras, estamos modificando el género para hacerlo como a nosotros nos gustaría escucharlo. Eso es lo que está ayudando a posicionar al ranchero en lo alto otra vez.

¿Cuál dirías que es tu definición de una buena ranchera?

Una buena ranchera está ubicada en el hoy, suma a todos, no discrimina, ama profundamente la música mexicana, tiene una voz y no le da miedo usarla.

¿Qué significa la música en tu vida?

La música es mi salvación, es lo que le da sentido a mi existencia.

Pasaste por varios géneros antes de llegar al ranchero…

Estoy súper orgullosa de todos los procesos que he vivido, siempre escuchando a mi corazón. Precisamente creo que el éxito del porqué todos me voltearon a ver cuando empecé a cantar ranchero fue porque era algo muy genuino y orgánico. Ahora que llegué al mariachi, puedo decir que llegué para quedarme, porque ya tuve la oportunidad de experimentar en otros lados, con otros géneros, para llegar a esto que es lo que quiero hacer.

¿Qué significa para ti estar nominada a tu primer Latin Grammy?

Esta nominación representó algo muy especial. Me hizo darme cuenta que sí puedo, que la industria me está viendo y que las cosas sí están pasando. Con la sola nominación, ya me siento ganadora; ganar el premio sería un bonus. Es increíble estar nominada con gente tan talentosa nominada como Ángela. Amo la música y pase lo que pase ese día yo ya me siento realizada.

¿Cómo es estar nominada en la misma categoría que tu prima?

Cuando nos enteramos de la nominación, nos escribimos para felicitarnos. Es padrísimo saber que las dos estamos cumpliendo nuestros sueños. A veces la gente trata de crear historias donde no las hay. Yo siempre hablo de este tema abiertamente porque lo último que quisiera en el mundo es que mi relación con mi prima, con la que crecí como una hermana, se viera comprometida.

¿Qué le dirías a la Majo Aguilar de hace unos años?

Yo le diría que se relajara un poquito (risas), que no le importe la aprobación de los demás, que cante lo que quiera cantar y todo eventualmente fluirá. Estoy segura de que mi carrera va a seguir avanzando porque hay algo en mi interior que me lo dice, pero mientras tanto, estoy disfrutando mucho cada proceso; estando en el ahora.

