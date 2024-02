Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, explica el detrás de cámaras del video que originó rumores de ruptura en su matrimonio

Una vez más, Marcela Mistral desmintió los rumores acerca de una posible separación de Poncho de Nigris, con quien está casada desde 2015, tiempo en el que han construido una familia junto a sus tres hijos.

Además, explicó el detrás de cámaras de la grabación que hizo surgir las especulaciones de que su divorcio estaría en puerta.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, desmiente problemas en su matrimonio

Las suposiciones de que el matrimonio de los presentadores estaba en problemas surgieron hace unos días, a partir de un video que postearon en sus perfiles y en el que presuntamente Marcela Mistral luce evidentemente molesta con su esposo, Poncho de Nigris.

Esta grabación formaba parte de uno de los contenidos que la pareja planificó para el proyecto que tienen en conjunto, donde tocan diversos temas de la vida de casados, hijos y demás cuestiones. En el clip puede apreciarse a Mistral más seria de lo que usualmente se deja ver, lo que hizo despertar sospechas de que podrían estar atravesando un momento complicado para su relación.

Poco después, la presentadora regiomontana desmintió las versiones de una supuesta separación entre ella y Poncho de Nigris, aclarando mediante una publicación de Instagram que el hecho de que no parezcan la pareja perfecta todo el tiempo, no significa que ya no tengan un buen matrimonio. Asimismo, resaltó que los últimos meses han pasado mayor tiempo separados por cuestiones laborales, especialmente cuando Poncho de Nigris sale de Monterrey para atender cuestiones de trabajo.

Marcela Mistral explicó por qué estaba molesta con Poncho de Nigris en un video que grabaron hace poco Instagram

Esta sería la explicación detrás del video en el que Marcela y Alfonso parecen estar peleados

En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Marcela Mistral explicó el contexto del detrás de cámaras del clip que ocasionó revuelo y declaró cuáles eran las razones por las que se veía molesta.

“Ese día era mi cumpleaños, el del video tan polémico. Yo estaba muy cansada, molesta, porque sí, era mi cumpleaños y no quería grabar. Quería estar en mi casa y esperar la hora de cenar”, reveló, reiterando que no tiene problemas con su esposo y ni ella, ni Poncho de Nigris han pensado en el divorcio.