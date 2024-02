Marcela Mistral reacciona firme ante los rumores de su supuesta separación de Poncho de Nigris

Marcela Mistral y Poncho de Nigris se han convertido en uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo mexicano, aspecto que inevitablemente ha traído consigo distintos rumores en torno al estado de su relación.

Desde hace unos días, surgieron especulaciones sobre una presunta ruptura entre ellos, misma que los habría llevado a tomar la decisión de separarse formalmente.

Fue la propia Marcela quien puso punto final a las habladurías y reveló si es verdad que ella y su esposo han contemplado la posibilidad de divorciarse.

Marcela Mistral aclara si es verdad que su matrimonio con Poncho de Nigris está en crisis

La conductora originaria de Monterrey decidió poner un alto a los rumores que surgieron respecto a su matrimonio con Alfonso de Nigris y dio su versión de las cosas.

Mediante una serie de publicaciones en Instagram, Marcela Mistral dejó ver cuál es su sentir sobre la posibilidad de que su relación con el mediático conductor esté en riesgo.

A diferencia de otras ocasiones en las que ha hablado frente a la cámara y desmentido señalamientos en su contra o hacia su familia, Marcela posteó un sospechoso mensaje que revelaría que todos los comentarios que recibe sí llegan a afectarla directamente.

“Está bien sentirse frágil, sensible y triste”, es una de las frases que puede leerse en las imágenes que compartió Mistral, junto a quien Alfonso “Poncho” de Nigris tiene tres hijos.

En otro post, Marcela explicó que aunque están casados, son personas individuales y cada uno tiene oportunidad de hacer lo que más les guste, lo que de ninguna manera significa que estén separados.

“No creí que fuera necesario subir esta publicación, pero el que calla, otorga. Confirmo que mi esposo y yo estamos separados, pero solo por unos 28 días, a 923 kilómetros de distancia según el mapa”, bromeó, haciendo referencia a que se encuentran en ciudades distintas por compromisos laborales.

Marcela Mistral desmintió los rumores de su ruptura con Poncho de Nigris Instagram @ponchodenigris

Cómo surgieron las especulaciones de un divorcio entre Alfonso de Nigris y su esposa Marcela

Según las últimas interacciones que han tenido en redes sociales, todo comenzó durante un video que grabaron para el proyecto que tienen en común, donde hablan de diversos temas relacionados a la vida en pareja.

En uno de estos clips, Alfonso le preguntó a su esposa si ella estaría dispuesta a perdonarle una infidelidad, cuestionamiento al que Marcela respondió con firmeza y le aseguró que no podría pasar por alto una cosa así, por lo que preferiría terminar con la relación por completo.

Posteriormente, el influencer regiomontano le dice que desde su perspectiva, muchos hombres usan este pretexto como una salida, pues la mayoría no tiene el valor de decirles a sus parejas que “no las soportan”, lo que se dice, habría causado la molestia de Marcela Mistral, quien a pesar de que no hizo ningún otro comentario, no pudo disimular su sentir frente a las cámaras.