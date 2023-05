Margarita Portillo arremete contra declaraciones de Roberto Palazuelos con video inédito de Andrés García

En medio de la situación por saber qué pasará con la herencia de Andrés García, Roberto Palazuelos y Margarita Portillo (la viuda del actor) hablaron públicamente de lo que está rondando al momento.

¿Qué dijo Roberto Palazueloso sobre la herencia de Andrés García y sobre Margarita Portillo?

El ‘diamante negro’ habló por teléfono con el programa ‘De Primera Mano’ (el 16 de mayo) para aclarar algunos puntos de la herencia del fallecido Andrés García. “Se que van a leer el testamento muy pronto, Margarita es la albacea, y van a ver si en el testamento hubo un cambio o si mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo”. Después contó el momento en que Andrés García le dijo que lo haría albacea y que le daría un porcentaje en el testamento, lo cual para Palazuelos habría significado ‘ser el blanco’ de la familia de García: “le dije yo puedo ser el árbitro, nómbrame de albacea; entonces agarró y me puso albacea pero también me dio un porcentaje, lo cual yo siempre se lo reclamé porque le dije ‘con esto que acabas de hacer yo ya me volví blanco de tus mujeres, blanco de tus hijos, y pues yo soy tu amigo, yo nada más quería ser el árbitro”.

Después comentó de las alegaciones de Margarita por culpar a Roberto de llevar una mala relación con Andrés García. “Y dicho y hecho, por estar en ese testamento Margarita... Margarita dice que ella no es la culpable del alejamiento, claro que no; él y yo nos peleamos por cosas legales, porque se lo llevaban a firmar cosas así, por egos, pero siempre nos contentábamos, tenemos 40 años de amistad. Sin embargo ella se encargó de que esa contentada no volviera a pasar”.

Tras hablar de esto, Palazuelos comentó el hecho de que resultó misterioso el dinero que Andrés López Portillo (hijo de Margarita) recibió de un día al otro; explicó que estas ganancias las habría obtenido de vender ‘el castillo’ (propiedad en el Ajusco de Andrés García), “Andrés [García] se andaba quejando porque este cuate [López Portillo] no le daba dinero, que habían vendido ‘el castillo’ a crédito, pero a mí se me hace que lo engañaron y cobraron de golpe [...] Andrés tuvo muchos problemas con ‘Andresito’ porque ya lo había robado antes, le robó un millón 60 mil pesos, y Andrés lo quería matar”.

Esto dijo Margarita Portillo sobre los comentarios de Roberto Palazuelos

Margarita Portillo usó el Instagram oficial de su fallecido esposo para comentar al respecto de lo que Roberto Palazuelos dijo en la entrevista. Compartió un video nunca antes visto de Andrés García, cuya fecha de grabación se desconoce, y aparece el actor hablando hacia Palazuelos.

El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las desiciones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó.

En este nuevo video aparece el fallecido actor explicando, “vi en un programa que empezaron a decir si Margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza o haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio, eso lo mencionó Roberto Palazuelos [...] Beto: no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil. No tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público, búscate un escritor que te lo escriba. Así es que por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”.

Recordemos que de acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares, y le reveló a TVyNovelas cómo arregló su testamento: “yo no conservo copia del testamento, mi esposa Margarita Portillo es la que tiene el original, Roberto Palazuelos tiene otra copia y ella sabe qué hacer”, mencionó en 2021.

Ahora bien, la revista señaló que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.