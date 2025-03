Mariah Carey gana demanda de derechos de autor por “All I Want For Christmas Is You”

En 2023, Vince Vance presentó una demanda de 20 mdd alegando que la canción de Mariah Carey infringía los derechos de autor de su canción homónima de 1989 con el mismo título.

Una jueza federal de Los Ángeles dictaminó que la cantante no robó su éxito, “All I want for Christmas Is You”, que desde 1994 se ha convertido en un clásico navideño y una sensación cada año.

En una sentencia dictada en California la magistrada rechazó las alegaciones del músico, asegurando que las dos canciones son “diferentes” y que “compartían “clichés habituales de las canciones navideñas”.

Además, alegó que la demanda no había cumplido con su parte de las pruebas que demostraban que su canción fue copiada, e impuso sanciones para cubrir parte o la totalidad de los honorarios de los abogados de Mariah Carey por “incurrir en gastos innecesarios respondiendo a argumentos jurídicos frivolos y alegaciones de hecho sin fundamento”.

La estrella pop estadounidense lanzó All I Want for Christmas is You, en 1994 como parte de su álbum de música navideña Under the Mistletoe. Fue años más tarde con el florecimiento de las plataformas de streaming, cuando la canción tomó fuerza al posicionarse año tras año en los primeros números de las clasificaciones de música más importantes.