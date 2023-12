Mariah Carey y Bryan Tanaka se separaron: esta es la poderosa razón de la ruptura

Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron su relación de más de siete años, lo cual llamó la atención porque se da a conocer la noticia en pleno diciembre.

Una fuente reveló a Page Six que la poderosa razón del rompimiento tiene que ver con el deseo de ser padre de Bryan, quien no tiene hijos propios.

En el caso de Carey, es mamá de los gemelos Moroccan y Monroe, de 12 años, con su ex esposo, Nick Cannon.

Otro factor que pudo tener peso en esta decisión, fue la diferencia de edades, ya que la diva de la música tiene 54 años, mientras que Tanaka 40, por lo cual puede cumplir su sueño de ser padre.

Las señales del rompimiento

Mariah hizo su viaje a Aspen, Colorado sin Tanaka, quien normalmente la acompañaba a este paseo.

Otro dato importante es que el bailarín no estuvo en la gira de la cantante en el Yaamava Resort & Casino en Highland, California.

La historia de amor Mariah Carey y Bryan Tanaka

El bailarín trabajó con Mariah Carey desde el año 2006 y como pareja comenzaron a salir en 2016. Inició en el tour Adventures of Mimi.

Terminaron su relación en 2017, pero el amor fue más fuerte y regresaron, para mantenerse juntos hasta este 2023.

La última vez que Mariah Carey y Tanaka fueron vistos juntos fue en marzo pasado, en el cumpleaños de la intérprete de “All i want for christmas is you”.

Para muchos esta era una verdadera historia de amor, ya que tuvieron una ruptura y ella además pudo haberse casado con James Parker.

Este fin de año será agridulce para Carey, quien es muy popular gracias al éxito navideño que le deja millonarias ganancias cada año. Esta historia seguro dará de qué hablar en los próximos días.