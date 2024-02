Matías Novoa se sincera sobre el bebé que perdió con Michelle Renaud

Antes de vivir la felicidad de la próxima llegada de su primer hijo juntos, Michelle Renaud y Matías Novoa sufrieron la dolorosa pérdida de un bebé. Así lo reveló hace unos días la actriz durante el podcast Me Late Ser Humano.

En medio de la dulce espera de su hijo Milo, quien nacerá a finales de junio de este año, la pareja de actores recordó la dolorosa situación que atravesaron antes de convertirse en padres por segunda vez en sus vidas.

Después de que la actriz Michelle Renaud habló del aborto que sufrió, el galán de telenovelas abrió su corazón en entrevista para el programa “Hoy”, donde contó su triste experiencia.

“No fue fácil, los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados. Cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y ya no tenía movimiento el bebé", dijo Matías Novoa, quien reconoció que fue una situación de shock cuando se enteró.

Einar González Exclusiva CARAS

“A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar, quedé en shock. De repente reaccioné y quise apoyar a Mich. Pasamos todo ese duelo que no fue fácil y ya dijimos: ‘lo vamos a lograr’”-

Afortunadamente, ambos se mantuvieron unidos para lograr superar su pérdida y volver a intentar ser padres, esta vez bajo el método de fecundación in vitro.

“El bebé va a cumplir seis meses, espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21, que por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México”, concluyó Matías Novoa.