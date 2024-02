Michelle Renaud y Matías Novoa nos revelan el nombre y sexo de su bebé

Fotos Einar González

Las miradas de complicidad, las risas y sus manos unidas dejan al descubierto el gran amor que existe entre Michelle Renaud y Matías Novoa. En una íntima entrevista la pareja nos platicó los detalles de la próxima llegada de su bebé.

“El año pasado decidimos que queríamos tener un bebé, por ello, yo puse en pausa mi carrera para enfocarme en el embarazo, sin embargo y aunque queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión de que sería más fácil por medio del in vitro” confesó Michelle Renaud quien agregó que fue un proceso intenso en el que la vida los puso a prueba, pero al final les demostró que ambos podían luchar por su deseo de ser padres por segunda vez, siendo unidos y estando motivados como pareja.

“Durante todo un mes te inyectan y resulta un golpe hormonal muy fuerte. Yo nunca había experimentado algo similar, me sentía muy insegura, triste y enojada, pero Matías se rifó porque me aguantó muchísimo”. Por su parte, Matías Novoa dijo, “Michelle se sometió a un proceso hormonal fuertísimo. Lo más difícil es que uno como pareja trata de comprenderla, pero no se puede, pues al final hay un desbalance hormonal en el cual, no puedes hacer más que apoyar”.

Así se enteraron Michelle Renaud y Matías Novoa que serían padres

Michelle detalló cómo se enteraron de que estaba embarazada y aclaró que su boda ya estaba planeada mucho antes de su embarazo.

“Estábamos solos en el cuarto cuando hicimos la prueba. Teníamos mucho nervio, pues queríamos saber si sí había quedado embarazada, ya que era algo que esperábamos desde hace tiempo. En la boda ya sabíamos que estaba embarazada, aunque no nos casamos por ello”.

Matías añadió, “buscamos por mucho tiempo y no habíamos dicho nada, pues era algo muy personal, pero claro que moríamos por ser papás”.

Así le dieron la sorpresa a sus hijos

Algo muy especial para ambos era darles la noticia de la futura llegada del nuevo integrante de la familia a sus respectivos hijos, fruto de sus relaciones pasadas. Michelle y Matías revelaron cómo reaccionaron Axel (12) y Marcelo (7) al enterarse.

“Queríamos hacer una sorpresa. En el caso de Marcelo, que vive con nosotros, se enteró poco después de hacernos la prueba cuando fuimos al doctor y vimos que todo estaba bien. Lo más emocionante fue cuando supimos el sexo del bebé. Recuerdo que hicimos videollamada con Axel y también estaba muy emocionado”.

“Axel quería una hermana, quizá para seguir siendo el hermano grande, pero claro que le dio gusto que fuera niño. Por su parte, Marcelo siempre dijo que quería una hermana, pero cuando supo que era niño, se emocionó tanto que nos dimos cuenta de que él siempre quiso tener un hermano”.

No obstante, reconocen que la polémica que los rodeó hace algunas semanas cuando comenzaron los rumores de embarazo y la pareja no lo había confirmado, fue incómodo para sus hijos, pues pudieron haberse enterado antes por las noticias que de la viva voz de sus padres. “Es feo que cuando se trata de algo tan personal, nuestros hijos o seres queridos se puedan enterar antes por los medios que por nosotros. La prensa nos llegó a abordar en el aeropuerto cuestionándonos sobre el embarazo, sin saber si nuestros hijos ya sabían la noticia, dijo Michelle Renaud.

“Es delicado en cuanto a que es algo muy personal, claro que lo queríamos compartir con todo el mundo, pero debe ser nuestra decisión y a nuestro tiempo. Además, en un embarazo, nunca sabes cómo se van a dar las cosas y no queríamos decir nada sin antes estar seguros”, comentó Matías Novoa.

¡EL BEBÉ DE MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA ES UN NIÑO Y SE LLAMARÁ MILO!

Con gran felicidad nos comparten: “¡Es niño! ¡Otro niño!”, “Vamos por el equipo de futbol”, agrega Matías entre risas y gran emoción. No obstante, nos confiesan que, al igual que a sus hijos, les hubiera gustado que fuera niña. “Mi amor, no escuches eso”, se acerca Matías al vientre de Michelle, para hablar con su bebé. “Eres bienvenido, muy deseado y serás muy amado”. “Claro que queríamos niña, pues ya tenemos dos niños”, nos confiesa Michelle, sin embargo, al igual que él, asegura que, desde ya, su bebé que llevará por nombre Milo Novoa Renaud, es sumamente amado.

¿Cuándo nacerá el hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa?

Contemplado para nacer a mediados de año, Michelle nos confiesa, “Yo quiero que nazca el 21 de junio. Es luna llena y es la fecha en que murió mi mamá. Entonces, podría ser Géminis como su padre, dragón de año chino como su madre y compartiendo una fecha especial con su abuela”.

Asimismo, Matías nos confiesa que el nacimiento de su próximo hijo viene acompañado de algunos planes a futuro. “Queremos nuevos horizontes, estamos buscando cambiar nuestro lugar de residencia, principalmente por los niños, pues queremos una mejor calidad de vida para ellos. Y claro que el trabajo es importante, pero la familia es prioridad”.