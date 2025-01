Matthew Perry y el inesperado regalo que le dejó escondido a Lisa Kudrow en un tarro de galletas

Ha pasado poco más de un año desde la muerte del querido actor Matthew Perry, sin embargo, sigue muy presente en la vida de sus seres queridos, tal como le sucedió a su amiga, Lisa Kudrow, quien encontró un inesperado regalo del actor en un tarro de galletas.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad a causa de los efectos de la ketamina, sin embargo, su familia, sus amigos, colegas y fans mantienen vivo el legado del inolvidable ‘Chandler Bing’.

La serie ‘Friends’ se emitió desde 1994 hasta el 6 de mayo de 2004, uniendo de por vida a sus protagonistas: Jennifer Aniston (Rachel Green), Matthew Perry (Chandler Bing), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courtney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller), y Matt LeBlanc (Joey Tribbian), en una sólida amistad que permanece hasta el día de hoy.

El inesperado regalo de Matthew Perry a Lisa Kudrow

Recientemente, Lisa Kudrow acudió al programa ‘The Drew Barrymore Show’ donde recordó un regalo muy especial que le hizo Matthew Perry hace varios años.

Cuando terminaron de grabar la serie hace más de 20 años, el fallecido actor le dio a su amiga un frasco de galletas con forma de reloj que aparece en el episodio 21 de la octava temporada llamado ‘El de la clase de cocina’.

Sin embargo, ese galletero tenía en su interior algo aún más valioso, una nota que Matthew Perry dejó para Lisa Kudrow, aunque ella lo descubrió muchos años después.

“Matthew me lo regaló al final de nuestro último episodio. Hace poco encontré la nota que él había dejado dentro para mí. No había abierto la caja de galletas ni mirado dentro, pero sí, Matthew lo hizo. Había una nota y me olvidé de ella. Ponía: ‘El momento lo es todo’”.

Lisa Kudrow agregó que ese frasco de galletas en forma de reloj es parte de una anécdota muy divertida junto a Matthew Perry.

“Es gracioso para nosotros, porque estamos rodando una escena, años antes de terminar. Mi frase fue: '¡Oh, será mejor que me ponga en marcha! Salvo que yo no tenía reloj, y estábamos rodando, era demasiado tarde cuando me di cuenta, no tengo reloj, ¿cómo voy a saber, '¡Ooh! tengo que ponerme en marcha’? Así que mientras las palabras salían, dije: ‘Oh, genial, hay un reloj’. Hago un gesto y digo: ‘Mira qué hora es, tengo que irme’. Terminamos de rodar y Matthew me dijo: '¿Has señalado el tarro de las galletas y has dicho ‘Mira la hora’?”.