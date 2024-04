La inesperada reacción de Matty Healy, el ex de Taylor Swift a las canciones que le dedicó en “The Tortured Poets Department”

Tras el esperado lanzamiento de “The Tortured Poets Department”, el nuevo material discográfico de Taylor Swift, han surgido múltiples interrogantes sobre los mensajes que la artista incluyó en sus canciones. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más llamativos sobre esta producción es el hecho de que existen un par de temas que presuntamente estarían dedicados a Matty Healy, el cantante con el que salió en 2023.

Y es que aunque su breve romance fue completamente mediático, las ‘swifties’ no contemplaban la posibilidad de que este álbum hablara de su historia. Para su sorpresa, Taylor parece haber tenido presente a Healy en su proceso creativo, tanto así que decidió inspirarse en su experiencia para dar vida a un par de temas que se dice, llevan dedicatoria directa a Matty.

Es así que el vocalista de The 1975 finalmente reaccionó a las especulaciones de estas composiciones y, contrario a lo que se esperaba, dejó ver que no causaron demasiado eco en él.

Así respondió Matty Healy tras ser cuestionado sobre las canciones que Taylor Swift le habría escrito

Desde su abrupta separación, Matty Healy se ha mantenido al margen de dar cualquier tipo de declaración sobre Taylor Swift y las razones por las que su relación no funcionó. Estos intentos no bastaron y el considerado ‘rockstar’ fue cuestionado acerca de las canciones que aparentemente la artista hizo para él y recientemente expresó sus primeras opiniones al respecto.

Según las indagaciones del público de Taylor, los temas en cuestión son: “But Daddy, I Love Him”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “Guilty as Sin”, sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

“Realmente no he escuchado mucho, pero estoy seguro de que es muy bueno”, declaró Healy, quien a pesar de los constantes ataques que recibió cuando se dio a conocer su romance con Taylor, evitó en todo momento responder de manera grosera. Esto incluso cuando se refirieron a las composiciones como “diss tracks”, es decir, creaciones pensadas para atacar o menospreciar a alguien más.

Antes de que salieran románticamente, Matty Healy y Taylor Swift fueron grandes amigos Getty

Denise Welch, la mamá de Matty Healy, también reaccionó al nuevo disco de Taylor

Por otra parte, luego de que se especulara que Matty protagoniza al menos tres canciones de “The Tortured Poets Department”, personas cercanas a él dijeron que resultaba normal que escribiera sobre su romance, pues previamente habían sido grandes amigos.

Asimismo, la celebridad británica Denise Welch, que además es la madre de Matty, dijo que ella no es alguien que esté muy al pendiente de estas cuestiones, pero que en cualquier caso le desea siempre lo mejor a la cantante.