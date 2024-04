¿Indirecta para Kim Kardashian? Esta es la fuerte canción que Taylor Swift le habría dedicado a su ‘enemiga’

Sin lugar a dudas, una de las polémicas más sonadas de los últimos tiempos es la enemistad de Taylor Swift y Kim Kardashian, quienes hace ocho años protagonizaron un conflicto mediático que acaparó los reflectores. Con el paso del tiempo el tema fue quedando en el olvido y ambas habrían acordado una especie de tregua para dejar todo atrás.

No obstante, tras el estreno de The Tortured Poets Department, su último disco, Taylor incluyó un tema titulado thanK you aIMee, que se dice, está dedicado especialmente a Kim. Y es que aunque hasta el momento se trata de teorías, las fanáticas de la cantante se dieron a la tarea de atar cabos y descifrar los mensajes ocultos que señalarían a Kardashian como el personaje principal de esta indirecta.

Las pruebas de que thanK you aIMee es para Kim Kardashian

El primer punto que hizo suponer que se trata de una canción inspirada en la empresaria está a la vista de todos, pues las mayúsculas resaltadas en el título forman la palabra KIM.

Entre otras metáforas que mencionan el bullying y lo lejos que pueden llegar las intimidaciones de un acosador, Swift hizo referencia a que un hijo de la persona a la que se dirigir, hará imposible que olvide lo que ocurrió, pues quedará enganchado con sus canciones y será un recordatorio constante.

“No creo que hayas cambiado mucho. Así que alteré tu nombre y cualquier pista real. Un día tu hijo llegará a casa cantando una canción que solo nosotros sabremos que es sobre ti”, dice la estrofa final, misma que haría referencia al hecho de que North West, la hija mayor de Kim Kardashian, es fan de Taylor Swift y en más de una ocasión ha posteado grabaciones donde se le ve cantando sus temas.

¿Cómo surgió la rivalidad de Taylor Swift y Kim?

El conflicto entre Taylor Swift y Kim Kardashian de manera directa inició en 2016, luego de que Kanye West continuara con sus ataques hacia la cantante. Aunque esta situación llevaba años, el rapero lo llevó más allá al hacer una serie de comentarios agresivos y misóginos contra Taylor, entre ellos una estrofa en una de sus canciones donde habla de la posibilidad de tener intimidad.

La artista no se quedó callada y le reprochó por los dichos, acción que habría molestado a Kim Kardashian, quien posteriormente filtró una supuesta llamada donde Swift accede a que esa línea se haga pública. En respuesta, Taylor se limitó a decir que era un clip editado a su conveniencia y dejó de ser partícipe en este problema, hasta que finalmente Kim cedió y dejó los ataques, aunque nunca existió una disculpa directa por los ataques que esto le valió.