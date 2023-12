Taylor Swift revive el problema con Kim Kardashian y Kanye West y sus fans contraatacan

Taylor Swift, quien fue nombrada por la revista TIME “Persona del Año”, revivió la polémica que tuvo en el pasado con Kim Kardashian y Kanye West, que dicho sea de paso, no le vino nada bien a ella.

Tal vez muchos la recuerdan o la tienen presente, pero seguramente otros no, así que haremos un recuento, ¿la razón?, porque los fans de la intérprete comenzaron a atacar a Kardashian en redes sociales.

En el año 2016 la opinión pública se puso de lado de Kin y Kanye, pues ella aseguraba que Taylor era una serpiente. Todo porque su entonces esposo, usó una palabra poco respetuosa para referirse a Swift en su canción “Famous”.

La cantante multipremiada, sostiene que Kanye nunca le informó que planeaba usar dicha palabra. Por su parte, el rapero, aseguró que sí lo sabía. Kim difundió una conversación telefónica entre los dos artistas, que de alguna manera confirmó la versión de él.

Sin embargo, ninguna supuesta prueba, confirmaba que planeaba insultarla como tal.

Esto dijo Taylor Swift sobre Kanye West y Kim Kardashian

En la entrevista para TIME, Taylor Swift recordó que no la pasó nada bien, de hecho durante un año se alejó de todo mundo.

La responsable de una de las giras más exitosas del año “The Eras Tour”, pensó que era el fin de su carrera, llegó a temer que eso borrara sus logros hasta ese momento.

Mencionó directamente a Kim Kardashian como una de las responsables.

“Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Me daba miedo hablar por teléfono. Le di la espalda a la mayoría de la gente que formaba parte de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí por completo”, aseguró.

Por esto que mencionó la intérprete de “Shake it off”, los fans se fueron a las redes sociales de Kim a poner serpientes.

¿Qué significa?, fue Kim quien hizo una broma alusiva a Swift en el Día Internacional de la Serpiente hace varios años.

Se puede ver en varias publicaciones recientes el emoji, que tiene todo que ver con estas declaraciones.

Lo que pasó en 2016 ya tenía un precedente, cuando en 2009, en una entrega de MTV, Kanye dijo que Taylor no merecía un premio, sino que era para Beyoncé, que fue de los más icónicos de la premiación.

Aquí el video: