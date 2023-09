“Me van a correr de la casa”: Lucerito Mijares cuenta cómo le fue después de abofetear a su mamá

La vida en los reflectores puede traer momentos inesperados, y para Lucerito Mijares, uno de esos momentos ocurrió hace unas semanas. Durante una aparición en el programa “Me Caigo de Risa” junto a su madre, la cantante Lucero Hogaza, el público fue testigo de un instante que sorprendió a los televidentes: Lucerito abofeteó a su mamá en pleno programa en vivo.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la joven actriz y cantante se sinceró sobre lo que sucedió tras bastidores después del polémico momento.

¿Qué pasó con la cachetada que Lucerito Mijares le dio a su mamá?

Mara Patricia le pidió a Lucerito que imitara a sus padres, y después de una muestra del talento de la joven, la periodista fue directa al preguntarle: ¿cómo reaccionó tras el incidente en “Me Caigo de Risa”?

Lucerito Mijares, con genuino arrepentimiento, reconoció que “sí le dio con todo (a Lucero). No medí... me dicen que soy muy fuerte, muy tosca y agarro la tortilla y ¡pum!”, compartió. La pena la invadió inmediatamente y confesó que tras lo ocurrido pensó: “Me van a correr de la casa”.

Si bien Lucero aceptó las disculpas de su hija, el regaño más contundente vino del otro lado, de su padre, el también cantante Manuel Mijares.

Lucerito relató la conversación con su padre, quien, tras enterarse del incidente, la llamó para pedirle explicaciones. Visiblemente afectada, recordó cómo estuvo al borde del llanto al explicar que todo fue un juego y que “se le pasó la mano”. Manuel Mijares, con su característica seriedad, le dijo: “Por favor que no vuelva a pasar, no me importa si fue un juego”.

Por fortuna, todo volvió a la normalidad y la relación entre Lucerito y sus padres no sufrió daños.

Actualmente Lucerito Mijares continua con su participación en la obra de teatro musical “El Mago”, la cual se presenta en el Teatro Hidalgo.