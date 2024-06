La firme respuesta de Michelle Renaud a quienes la critican por elegir tener su parto en casa

Cada vez falta menos para que Michelle Renaud y Matías Novoa le den la bienvenida a Milo, su primer hijo juntos, quien llegó a completar la felicidad que los embarga desde que decidieron formar una familia. Para este suceso, los actores decidieron trasladarse a España, país en el que ya tienen todo listo para que el nacimiento se dé de la mejor manera para ambos.

Esto incluye cubrir todos los frentes de lo que se necesita para realizar un parto en casa, pues este fue el método que la pareja eligió para recibir al pequeño. Todos estos preparativos los han hecho olvidarse de los señalamientos de los que se volvieron blanco por esta selección, los cuales si bien no los motivaron a cambiar de opinión, sí los llevaron al límite, especialmente a Michelle, provocando que respondiera de forma contundente ante todos aquellos que la juzgan.

Michelle Renaud respondió a los señalamientos por querer que su hijo Milo nazca en casa

Luego de informar su decisión por tener un “parto casero”, tanto Michelle como Matías recibieron varias críticas y cuestionamientos. Muchos de ellos argumentando que, por más cuidado que pongan, no se compara con la posibilidad de tener todo a la mano en un hospital, por lo que renunciar a este tipo de atención podía ser un tanto irresponsable.

No obstante, los dos mostraron que se informaron adecuadamente antes de concluir que esto era lo que querían, por lo que incluso se inscribieron a un curso bajo la técnica “HypnoBirthing”, que de acuerdo con la información disponible, ayuda a las futuras mamás a desprenderse de los temores que pueden llegar a ellas antes del alumbramiento.

A pocos días de conocer a su primer bebé, Michelle Renaud y Matías Novoa compartieron que ya terminaron su preparación y están más que listos para recibir a “baby Milo”.

Los actores están a punto de recibir al pequeño Milo, su primer bebé juntos Instagram

Por qué Michelle Renaud eligió un parto en casa para recibir a Milo, su bebé con Matías Novoa

Decidida a ponerle un alto a estas críticas, fue la propia Michelle quien le hizo frente a esta situación a través de su cuenta de Instagram y expresó cuáles fueron los parámetros que consideró para inclinarse por esta alternativa para traer una vida al mundo.

“Hay mujeres que cuando saben que voy a tener a mi bebé en casa, de manera natural, me dicen que ‘qué miedo’. A mí me da más miedo que me metan cosas innecesarias al cuerpo y no dejen que lo haga solo, es algo para lo que lleva preparándose nueve meses. Los miedos son personales”, escribió la actriz, que ha reiterado anteriormente que para ella la salud de su hijo es lo más importante y nunca lo pondría en riesgo de ninguna manera.