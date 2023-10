Michelle Salas envía un inusual mensaje desde su luna de miel con Danilo Díazgranados

Michelle Salas y Danilo Díazgranados son una de las parejas más destacadas de México tras su reciente boda.

Los recién casados disfrutan actualmente de su luna de miel, después de haber protagonizado la que se considera la boda del año, a la que asistieron sus familiares y amigos a una lujosa finca en Italia.

A través de sus redes sociales, Michelle ha compartido algunos detalles de su luna de miel con sus seguidores y también publicó un inusual mensaje en el que comparte algunas reflexiones.

El extraño mensaje de Michelle Salas en plena luna de miel

En mensaje reciente de Michelle en su cuenta de Instagram ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre su luna de miel.

La influencer y modelo compartió un pensamiento en sus redes sociales, aunque no mencionó directamente ningún problema en su matrimonio. Algunos seguidores han interpretado su preocupación por mantener la imagen de “perfecto” como una señal negativa.

Michelle expresó que es perfeccionista y peculiar cuando comparte momentos personales y que está invirtiendo más tiempo y esfuerzo del habitual en seleccionar y curar el contenido de su luna de miel.

Aunque muchos agradecen que comparta momentos de su boda con el público, otros se han preocupado porque esto podría indicar que algo no va bien en su luna de miel con Danilo Díazgranados.

Michelle también mencionó problemas de señal en su teléfono durante su estancia en el hotel, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su presencia constante en las redes sociales durante su luna de miel.

Este es un fragmento del singular mensaje que compartió la influencer y modelo:

“Si me conoces sabes de sobra y si no, te cuento que soy un poquito peculiar y un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos. Ya que son momentos personales que solo yo sé cómo los viví. Y la verdad es que cómo decidí curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poquito más de tiempo y trabajo de lo normal.

“Uno porque estoy en mi luna de miel en la cual tengo que estar presente y dos porque no tengo señal alguna en este teléfono la mitad del tiempo si estoy afuera del hotel. Pero bueno, esa ya es otra historia que también les contaré más adelante”.

“Sinceramente nunca quise ser la novia intensa que postea dos meses después, pero de verdad me siguen llegando recuerdos tan hermosos e inolvidables que siento que me hace muy feliz compartirlos con ustedes. Les prometo que ya no pasa de una semana”, agregó.