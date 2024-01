Michelle Salas revela el inquietante problema que padece: “Me duele el cerebro”

Michelle Salas compartió, a través de su perfil de Instagram, un desafío personal al que se enfrenta desde hace dos años: el insomnio.

La influencer y modelo, conocida no solo por su contenido en redes sino también por ser parte de la reconocida dinastía Pinal e hija del Luis Miguel, expresó su angustia y pidió consejo a sus seguidores ante este padecimiento que reveló le causa “dolor en el cerebro”.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente, porque la verdad, no me quiero acostumbrar a no dormir”, dijo la famosa modelo.

Michelle Salas y su batallas contra el insomnio

El insomnio, una afección que altera el patrón de sueño normal, ha llevado a Salas a buscar diversas soluciones para mitigar sus efectos. A pesar de sus esfuerzos por lograr un descanso adecuado, incluyendo el uso de suplementos como melatonina, valeriana y magnesio, la joven de 34 años admite no encontrar alivio ni conseguir un sueño profundo que le permita descansar plenamente.

La situación se torna particularmente frustrante para Salas, quien recordó tiempos anteriores en los que no tenía dificultades para dormir, incluso en entornos menos convencionales como aviones o trenes. Sin embargo, los últimos dos años han marcado un cambio significativo en su capacidad para desconectar y alcanzar el reposo necesario.

“Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que… no sé. No logro descansar, por mucho que me duerma las 8 horas, no llego a un deep sleep (sueño profundo) y me saca de quicio”, narró la hija del intérprete de “La Incondicional”.

Ante esta adversidad, la modelo recién casada con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados recurrió a sus seguidores en redes sociales, a quienes les pidió recomendaciones y el contacto de especialistas en trastornos del sueño. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, su llamado no solo busca soluciones personales sino que también arroja luz sobre la importancia de la salud del sueño, un aspecto vital para el bienestar general que a menudo se pasa por alto.

¿Qué causa el insomnio?

Las causas frecuentes del insomnio pueden variar ampliamente de una persona a otra, pero suelen incluir factores psicológicos, físicos y ambientales. Algunas de las causas más comunes son:

Problemas de salud, incluyendo la salud mental como la depresión, el estrés y la ansiedad.

Hábitos de sueño inadecuados: Irregularidades en los horarios de sueño, un ambiente de sueño inapropiado (demasiado ruido o luz, por ejemplo) y realizar actividades estimulantes antes de dormir pueden contribuir al insomnio.

Consumo de sustancias: La ingesta de cafeína, nicotina y alcohol, especialmente en horas cercanas al tiempo de dormir, puede afectar la calidad del sueño. Algunos medicamentos también pueden interferir con el sueño.

Cambios en el horario de sueño: Cambios de horario debido a turnos de trabajo, jet lag o hábitos de sueño irregulares pueden desencadenar insomnio.

Apnea del sueño: Un trastorno en el que la respiración se interrumpe brevemente pero de manera repetida durante la noche, lo que puede resultar en un sueño fragmentado y de baja calidad.

Factores ambientales: Ruido, luz, temperatura extremadamente caliente o fría y una cama incómoda pueden afectar negativamente la capacidad de dormir bien.

Uso excesivo de pantallas electrónicas: La exposición a la luz azul de las pantallas de dispositivos electrónicos antes de dormir puede alterar la producción de melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño-vigilia.