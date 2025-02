Michelle Salas revela que se hará un importante cambio estético: ‘Ya no me encantan’

Michelle Salas recientemente compartió que está lista para someterse a un importante cambio estético. Mediante sus historias de Instagram, la modelo preguntó a sus seguidores si alguno sabía de un sitio en Miami donde pudiera removerse tatuajes.

En la publicación, donde se aprecia una imagen de su muñeca con un tatuaje que dice en inglés “Only you” o solamente tú, la hija de Luis Miguel hizo el siguiente pedido:

“Tengo nueve tatuajes pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan. Algún lugar que me recomienden para quitármelos?”, escribió en la red social.

Michelle Salas compartió que quiere quitarse algunos de sus tatuajes. INSTAGRAM

¿Qué otros tatuajes tiene Michelle Salas?

El tatuaje que Salas mostró en la imagen se lo hizo en 2018, y la modelo compartió: “Porque al final del día todo lo que tienes es tu ser. Amor propio”. Y así, tomándolo como estandarte en nombre del autoestima, Michelle quiso hacer honor al amor propio.

En diciembre de 2020, la socialité compartió con sus seguidores sus dos nuevos diseños que quedaron marcados en su cadera y en el brazo.

Vestida con un elegante diseño de Chanel y tights con los logos de la marca, la hermana de Camila Valero acudió a un estudio de tatuajes para realizarse dos nuevos diseños: el número 13 y unas alas de ángel, que representan su amor por la libertad.

“My forever lucky number”, escribió Michelle Salas en una historia de Instagram.

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar”?, escribió en otra foto de su cadera con unas alas tatuadas; esta frase fue acuñada por la pintora Frida Kahlo.

Además de este, en el brazo izquierdo cerca de la muñeca lleva un pequeño triangulo, mismo que ella ha dicho que se hizo junto a su entonces novio Danilo Díaz. “Este me lo hice con mi novio, y significa balance, cambio y equilibrio”, dijo en una entrevista.

Otro tatuaje que tiene Michelle Salas es la silueta de un rayo que se puede ver cerca del codo, dentro de su brazo izquierdo. Mientras que cerca de su muñeca izquierda tiene la silueta de un pequeño planeta.